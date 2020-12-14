«الخطوط السعودية» راعٍ رسمي لملف استضافة «آسيا 2027»

دوليه

وقعت حملة السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 أول من أمس عقدا مع الخطوط الجوية العربية السعودية كراعٍ رسمي لملف الاستضافة. ويأتي توقيع هذه الشراكة مع «الخطوط السعودية»، بهدف تمكين جميع القطاعات الحكومية والخاصة للمشاركة في هذه الحملة، التي تحمل شعار «معا لمستقبل آسيا»، رغبة من المملكة في استضافة هذا الحدث القاري الكبير والمهم، لمنح جميع الاتحادات الـ47 الأعضاء في الاتحاد الآسيوي فوائد ومزايا متعددة، من أجل صناعة مستقبل مشرق لكرة القدم الآسيوية. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: «يسعدنا اعلان تعاوننا مع الخطوط الجوية العربية السعودية، كراعٍ رسمي لملف ترشح السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، حيث حظينا بدعم منقطع النظير من القطاع التجاري الناجح، منذ اتخاذنا قرار الترشح الأولي لاستضافة البطولة، وشراكتنا مع الخطوط السعودية، احدى الشركات الرائدة في المملكة، وتعد دعما كبيرا لجهودنا وتجسيدا لرغبتنا في تكريس شغفنا بكرة القدم، عبر احداث تأثير عالمي حقيقي، ونتطلع للعمل عن كثب مع شركائنا لتعزيز جهودنا من أجل الفوز بهذه الاستضافة في الأشهر القليلة المقبلة». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية ابراهيم الكشي: «يشرفنا الحصول على هذه الفرصة للمشاركة في ملف استضافة السعودية لنهائيات كأس آسيا 2027، لأن كرة القدم تعدّ جزءا من ثقافتنا، وستكون نقطة تحول حقيقية في تاريخ رياضتنا وتواصلنا المستمر مع باقي الدول في قارة آسيا، ونتطلع الى تأدية دورنا والمساهمة في تحقيق هذا الطموح العالمي».

