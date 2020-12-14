الزمالك يبدأ الدوري بانتصار

دوليه

افتتح الزمالك مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز المصري بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2 - 0 أول من امس على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة. تقدم الزمالك في الدقيقة 27 بمساعدة النيران الصديقة بعدما هز خالد الحسيني مدافع المقاولون مرمى فريقه بالخطأ ثم سجل مصطفى محمد هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 90+2.

وحصد الزمالك أول 3 نقاط بقيادة مدربه البرتغالي جيمي باتشيكو وتصدر الدوري بالتساوي مع سيراميكا كليوباترا ويبقى المقاولون بقيادة مدربه عماد النحاس بلا رصيد. وخاض الزمالك اللقاء وسط ظروف ادارية صعبة للغاية يعاني منها النادي منذ قرار ايقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة ثلاثية لادارة النادي. وتعرض بيراميدز المدجج بالصفقات الجديدة لهزيمة مريرة على ملعب الدفاع الجوي أمام ضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.

وحصد الاتحاد 3 نقاط بقيادة مديره الفني حسام حسن بينما سقط بيراميدز بصفقاته الجديدة بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

وحقق البنك الأهلي تعادلا قاتلا أمام ضيفه وادي دجلة بنتيجة 1-1.ورفع دجلة رصيده بقيادة مدربه اليوناني نيكوديموس بابافاسيلو الى نقطة واحدة وحصل البنك الأهلي الوافد الجديد للدوري بقيادة مدربه محمد يوسف على أول نقطة بالدوري.

