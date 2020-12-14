القادسية والنصر.. «الممتاز» غير

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خلت مباراتا أول من أمس في دوري التصنيف من أي مفاجآت، ففاز القادسية على الصليبخات 2-0، وتغلب النصر على جاره التضامن 3-1 ضمن الجولة الثانية عشرة من المسابقة. وواصل النصر صدارته لجدول الترتيب بعد أن رفع رصيده الى 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن القادسية صاحب المركز الثاني. واستفاد الأصفر والعنابي معنوياً من انتصاريهما كونهما ضمنا مسبقاً البقاء ضمن العشرة الكبار وسيلعبان في الدرجة الممتازة بعد انتهاء دوري التصنيف.

وكان القادسية هزم النصر في الجولة الماضية وقلص الفارق معه الى نقطة واحدة، وواصل الأصفر عروضه الجيدة وسجل هدفين عن طريق مهاجمه النيجيري دينيس سيسوجو وعيد الرشيدي، بينما تألق المخضرم صالح الشيخ وكان وراء الهدف الثاني الذي سجله الرشيدي.

ومع أن القادسية سجل هدفيه في الشوط الأول وكان في استطاعته أن يضيف ضعفيهما في الثاني، الا أن الصورة التي ظهر بها الفريق لا يمكن أن تكون مقياساً لأن واجه منافسا «سهلا» جداً وفريقاً لا يملك الطموح بالاضافة الى الضعف البدني على لاعبيه وهو الأمر جعل الصليبخات يتراجع الى المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ويبدو أن الفريق الذي يقوده المدرب الوطني ناصر العثمان رضخ للأمر الواقع ويفكر حالياً في دوري الدرجة الأولى، بينما سيكون على فرانكو تحسين الجانب الدفاعي في فريقه خلال الجولات الثلاث المتبقية وقبل انطلاق مسابقة الدرجة الممتازة لأن الأمر سيكون مختلفاً عن دوري التصنيف.

ولا شك أن هذا الأمر ينطبق كذلك على مدرب النصر أحمد عبدالكريم الذي ينبغي عليه ادراك أن الصدارة التي يتبوأها فريقه في الوقت الحالي لن تكون ذات قيمة اذا لم يستمر الفريق على الأداء ذاته عند بداية المسابقة الأهم.

أما التضامن فتضاءلت حظوظه في المنافسة على مقعد مع العشرة الكبار، فالفريق الذي يمتلك 8 نقاط كان يأمل في مزاحمة برقان والفحيحيل والجهراء وخيطان، لكن الخسارة عقدت أموره قليلاً وان لم تفقده الأمر بشكل نهائي.

