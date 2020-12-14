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فرانكو سعيد بنظافة الشباك

راشد خلف
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الإثنين 14 ديسمبر 2020

اعتبر الاسباني بابلو فرانكو مدرب القادسية نظافة شباك فريقه في المباراة التي تغلب فيها الأصفر على الصليبخات 2-0 «أمراً جيداً»، وأكد أن الجهاز الفني يهدف في الفترة المقبلة الى تحسين الجانب الدفاعي بعد أن استقبل الفريق 12 هدفاً في 11 مباراة حتى هذه الجولة، لكنه نجح في المحافظة على نظافة الشباك للمرة الثانية على التوالي.
وأضاف فرانكو في تصريح بعد اللقاء ان مباريات دوري التصنيف جميعها صعبة «لأن كل الفرق ترغب في تقديم كل ما لديها عندما تواجه فريقاً كبيراً مثل القادسية»، مشيراً الى أن الأصفر سيطر على اللقاء بشكل كامل لكنه فشل في ترجمة الفرص التي سنحت له.
وشدد على أن المباريات المقبلة ستكون بمثابة استعداد لدوري الدرجة الممتازة، مؤكداً أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة على حدة في الجولات الثلاث المتبقية من المسابقة.


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