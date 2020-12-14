كاظمة والقادسية لمواصلة الفوز في «السلة»

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تتهيأ الفرصة أمام كاظمة لمواصلة انتصاراته عندما يلتقي الصليبخات في 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من القسم الثاني لمنافسات المجموعة الثانية من دوري كرة السلة، كما يلعب اليوم أيضاً القادسية مع اليرموك ضمن المجموعة ذاتها في 07:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه القادسية والقرين 11 نقطة، وبرقان 10 نقاط، واليرموك 7 نقاط وأخير الصليبخات 6 نقاط.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة الى الدور الثاني الذي يقام بنظام بلاي أوف من 3 مباريات بطريقة المقص.

في المباراة الأولى لن يجد كاظمة أي صعوبة في اضافة نقطتين جديدتين لرصيده نظراً للفارق الفني الكبير الذي يفصله عن منافسه الذي فقد الأمل في المنافسة على احدى البطاقات الاربعة المؤهلة للدور الثاني. ويقدم البرتقالي بقيادة مدربه الصربي ايفان يريميتش، مستويات مميزة مكنته من تحقيق الفوز في جميع مبارياته في المجموعة لغاية الآن وهو مرشح لمواصلة الانتصارات اليوم.

وفي اللقاء الثاني يتعين على اليرموك تحقيق نتيجة ايجابية والفوز على القادسية في مواجهة اليوم اذا ما أراد الدخول الى دائرة المنافسة على التأهل الى الدوري الثاني بصورة جدية. وتبدو الفرق الاربعة الاولى كاظمة والقادسية والقرين وبرقان هي الاقرب للتأهل، فيما ما زال اليرموك يمتلك الفرصة لكن عليه تحقيق الانتصار اليوم للمحافظة على آماله خصوصاً في ظل فوز برقان على القرين في الجولة الماضية.

بدوره يسعى القادسية الى تحقيق الانتصار والاستمرار في مطاردة كاظمة على الصدارة التي خطفها منه البرتقالي في نهاية القسم الاول حين هزمه 84-74.

