عُمان تستضيف اجتماعات «الأولمبي الآسيوي»

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تحتضن سلطنة عمان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي برئاسة الشيخ أحمد الفهد، والاجتماعات المصاحبة له للمرة الأولى بمشاركة واسعة من ممثلي 45 لجنة أولمبية وطنية من قارة آسيا، منها 32 لجنة ستحضر الاجتماع بمسقط و13 لجنة ستشارك عبر الاتصال المرئي. ويتضمن البرنامج اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي والاجتماع الـ39 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي ومؤتمرين صحفيين أولهما المؤتمر الصحفي الذي سيعقد للدولة التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030، والثاني للمجلس الأولمبي الآسيوي. وكان الشيخ أحمد الفهد، وصل الى مسقط اول من امس، لترؤس اجتماعات المجلس الأولمبي الآسيوي. وسيشارك في الاجتماع عدد كبير من الشخصيات الرياضية البارزة.

