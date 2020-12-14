الكويت والقادسية يواجهان السالمية وكاظمة في «اليد»

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يسعى الكويت الى مواصلة الصدارة عندما يلتقي السالمية في 07:15 مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد مباراة قوية أخرى تجمع القادسية مع كاظمة في 05:30 مساء، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر الكويت حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، فيما يملك القادسية 5 نقاط، وكاظمة 4 نقاط، والسالمية نقطتين.

في المباراة الأولى، يريد الكويت تعميق جراح السالمية والاستمرار بتحقيق الانتصارات في البطولة، فيما يطمح السماوي الى تحسين الصورة الهزيلة التي ظهر عليها الفريق لغاية الآن في الجولات الثلاث الماضية اذ تعادل في مباراتين أمام كاظمة والقادسية وانهزم أمام العربي ليجمع نقطتين فقط من أصل 6 ممكنة. وتراجع أداء السماوي في البطولة بعد رحيل مدربه في الموسم المنقضي الوطني أحمد فولاذ الذي قاد الفريق ليكون من أشرس المنافسين في الموسم الماضي.

وفي المباراة الثانية يرغب القادسية في احراز نقطتي اللقاء ومواصلة المنافسة على الصدارة، ويملك البرتقالي الذي يقدم مستويات مميزة، الطموح ذاته.

