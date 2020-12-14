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البرتقالي والأخضر في «الطائرة»

زيد خلف
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الإثنين 14 ديسمبر 2020

تحتدم المنافسة اليوم بين كاظمة والعربي عندما يلتقيان في 07:00 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة والتي تشهد لقاء آخر يجمع القادسية مع الجهراء في 05:00 على الصالة ذاتها.
ويملك كاظمة والقادسية نقطتين من الانتصار في الجولة الاولى، فيما يملك العربي والجهراء نقطة وحيدة جراء الهزيمة في الجولة الاولى.
ويريد العربي تعويض هزيمته في افتتاح البطولة أمام القادسية وهو يعي صعوبة المهمة في مواجهة البرتقالي الساعي بدوره الى مواصلة الانتصارات والتقدم خطوة أخرى في مشوار البطولة.
وفي المباراة الثانية يأمل القادسية في مواصلة تقديم عروضه القوية بقيادة مدربه البحريني رضا علي وتحقيق انتصار جديد على حساب الجهراء الصاعد حديثاً الى البطولة.


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