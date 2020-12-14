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الخواجة: نعتز بدعم أفريقيا الكبير للمسلم


تقدم رئيس اللجنة الكويتية للهدف الصغير «ميني قول» حسن الخواجة، بالتهنئة الى نائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة حسين المسلم بمناسبة نيله ثقة قارة أفريقيا التي أجمعت على دعمه وتزكيته رئيساً للاتحاد الدولي للعبة وذلك خلال اجتماع الكونغرس الذي سينعقد في قطر يوم 5 يونيو المقبل. وجاء الدعم الأفريقي للمسلم خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري الذي عقد أول من أمس عبر تقنية الفيديو المرئي، بمشاركة 54 اتحاداً وطنياً ، فيما اعتبر الخواجة أن هذا الدعم الكبير الذي يتلقاه المسلم دلالة على المكانة المرموقة التي يتمتع بها ممثل الكويت على الساحة الرياضية الدولية، ومضيفاً أن النجاحات التي يحققها المسلم في الحركة الرياضية المحلية والدولية أمر يدعو للفخر والاعتزاز.


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