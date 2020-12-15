جورج كلوني يريد أطفالًا مستقلين

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النجم الأميركي جورج كلوني لا يريد أن يعتمد توأمه على ثروته عندما يكبران. الممثل البالغ من العمر 59 عاماً - الذي لديه إيلا والكساندر البالغان من العمر ثلاث سنوات من زوجته أمل - سيكون دائمًا هناك كـ «داعم» إذا واجه التوأم صعوبات، لكنه لا يريدهما يعتمدان على أمواله عندما يكبران. قال: «عليهم أن يكسبا رزقهما. يجب أن تكون الفكرة دائمًا أنك هناك كمساعد ولكنك لست موجودًا لمجرد كمصدر للأموال». كما يأمل نجم «Midnight Sky» أن يتولى الأطفال مؤسسته الخيرية عندما يكونون في وضع يسمح لهما بذلك، ويريد هو وزوجته أن يفهما دائمًا أهمية رد الجميل.

