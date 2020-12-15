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دنيا سمير غانم تنافس في رمضان 2021


تحجز النجمة المصرية دنيا سمير غانم، مقعدًا في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2021. وقال المنتج والفنان هشام جمال، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس»، أنه يجهز لمسلسل مع دنيا سمير غانم من المقرر المنافسة به في شهر رمضان المقبل.
وأضاف هشام: «في كيميا خاصة بيني وبين دنيا، وقدمنا العديد من الأعمال الناجحة». على صعيد آخر أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم، انتهائها من تصوير فيلمها الجديد «تسليم أهالي»، الذي يشاركها فيه الفنان هشام ماجد بعدما نجحا سوياً في حكاية ضمن حكايات مسلسل «بدل الحدوتة 3». وتعود دنيا سمير غانم للسينما من فيلم «تسليم أهالي» إلى الشاشة الكبيرة بعد سنوات من تقديم سلسلة من المسلسلات الدرامية في الأونة الأخيرة.


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