عبدالله الرويشد لجمهوره: «ولهان عليكم..والله لا يحرمني من شوفتكم»

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اكد الفنان عبدالله الرويشد انه بانتظار ردة فعل الجمهور بعد طرحه لاغنية «هجرتك» وهي من كلمات الشاعر علي مساعد ومن ألحان الرويشد وتوزيع محمد علي وان رأيهم يمثل اهمية كبيرة بالنسبة اليه وان لها وقعاً خاصاً عنده كون اللحن اعتمد من المرة الاولى على حسب قوله ولم يحتج الى الاعادة او ان يعدل عليها جاء ذلك خلال تواصله «لايف» عبر حسابه الرسمي في «الانستغرام».

وقال ايضا: الكلام عاجبني «وايد» وهو سهل من ناحية طرحه ولحنه وكلامي الى الجمهور «اتمنى انكم تسمعون الاغنية وتعطونا رأيكم فيها وانا بانتظار رأيكم فهو يهمني للغاية «ونتمنى ان تكون السنة القادمة سنة خير علينا وإن شاء الله تعدي هالازمة وخلال هذه السنة لم ار الجمهور وإن شاء الله يتحقق ذلك من خلال السنة الجديدة في 2021 واراكم بكل خير وانا «ولهان عليكم» و«الله لايحرمني من شوفتكم».

واضاف عن الاعمال الغنائية الجديدة قال: اتفقت مع «روتانا» على انه في كل شهر ننزل اغنية «سنغل» وتكون على فترات متواصلة وهناك تعاون مع الشاعر علي مساعد في اغنية بعنوان «التقينا» وموضوعها جديد ونعمل على نمط معين ومختلف مثل ادخال الة الغيتار ويكون بـ «مود» و«توزيع» جديدين بالتعاون مع المايسترو محمد علي وعندي ايضا اغنية جديدة وهي باللون اليمني مع الملحنة والكاتبة جمانة جمال وسيكون عنوانها «ارتويت» كما ستكون هناك جلسات غنائية سيعمل عليها عندما يتم السماح من خلال المرحلة التي تعود الانشطة من خلالها ونحن مستعدون لذلك .

وعن تعاونه مع الشعراء قال: هناك تعاون قادم مع الشاعر القدير عبداللطيف البناي كما أحضر مع الملحن عبدالله القعود وأيضا الشاعر منصور الواوان كما أتمنى ان اتعاون مع الشاعر يوسف ناصر.

يذكر ان الرويشد طرح أخيراً أغنية وطنية بعنوان «سمعاً وطاعة» بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم والأغنية من كلمات عبدالله العماني وألحان حمد الخضر وتوزيع ربيع الصيداوي.

