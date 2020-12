ابنة بيونسي تدخل التاريخ لجائزة «غرامي»

إضاءات

دخلت «بلو آيفي» ابنة بيونسي وجاي زي البالغة من العمر 8 سنوات، التاريخ كواحدة من أصغر المرشحين لجائزة غرامي عن أغنية «Brown Skin Girl». تتنافس بلو آيفي، مع فيلم Drake›s Life is Good وAnderson وaak وLockdown وHarry Styles وAdore You وWoodkid›s Goliath. والجدير بالذكر أنها أكبر بسنة واحدة فقط من أصغر مكرمة غرامي على الإطلاق، ليا بيسال، التي فازت مجموعتها The Peasall Sisters بجائزة ألبوم العام، موسيقى تصويرية في عام 2001. تحتفل بلو آيفي ابنة بيونسي وجاي زي بعيد ميلادها التاسع في يناير، وقد أنجزت هذه الفتاة الصغير الكثير بالفعل في حياتها. فبجانب كونها من أصغر الأشخاص الذين تم ترشيحهم لجائزة جرامي. فقد فازت في وقت سابق من هذا العام ، بجائزة NAACP عن دورها في الأغنية التي صدرت ضمن ألبوم The Lion King: The Gift في خريف عام 2019، وفازت أيضًا بجائزة كتابة الأغاني في حفل توزيع جوائز BET Soul Train.