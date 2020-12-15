إطلالات فاخرة وأنيقة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

مرأة

توافد النجوم في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، وظهرت النجمات في أبهى حلة ليخطفن الأنظار بالاطلالات الفاخرة والأنيقة والتي أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

درة

كما اعتدنا عليها، لا تفشل اطلالات النجمة الجميلة درة أبداً!، ظهرت بفستان أنيق مرصع بالأحجار اللامعة وبتصميم ضيق من توقيع رامي قاضي، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة لتلفت الأنظار باطلالتها الفريدة.

جميلة عوض

اعمدت فستاناً أسود لامعاً ومكشوفاً في اطلالة كلاسيكية راقية، وفضلت ترك شعرها المموج منسدلاً، ونسقت اطلالتها هذه خبيرة المظهر ياسمين عيسى.

ليلى علوي

في اطلالة راقية ومميزة، ظهرت النجمة ليلى علوي بفستان أسود طويل من تصميم زينة زكي لتسرق الأضواء فور حضورها المهرجان.

مريم الخشت

اعتمدت فستاناً منفوشاً ولامعاً باللون الوردي الناعم مع تسريحة شعر منسدلة، واتسمت اطلالتها بطابع هادئ.

هنادي مهنا

ظهرت بفستان باللون الأحمر في اطلالة مفعمة بالأنوثة والجاذبية، وتركت شعرها منسدلا. وعلى الرغم من أن الفستان بقصّة الثنيات التي عادت ما تجعل الجسم يبدو ممتلئاً، فقد بدا أنيقاً عليها.

نيللي كريم

ظهرت بفستان ذهبي لامع في اطلالة جذابة من تصميم سارة أنسي، وتركت شعرها المموج منسدلا ليضفي الأنوثة والجمال على اطلالتها.

سارة عبد الرحمن

اعتمدت فستانا باللون الأبيض الأنيق وهو مزين بالدانتيل الناعم، واختارت أقراطاً متدلية لامعة، وقد تميز مكياجها بالبساطة والنعومة وطبقت أحمر شفاه يناسب اطلالتها الجذابة.

بسنت شوقي

ظهرت باطلالة كلاسيكية أنيقة، فاعتمدت فستانا باللون الأسود مع ذيل الفستان الطويل والناعم باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلا، وزينت رقبتها بقلادة من الأحجار اللامعة لتكتمل اطلالتها الفخمة.

هبة مجدي

في اطلالة مميزة وناعمة، اعتمدت النجمة هبة مجدي بليزر لامع باللون الموف مع بنطال أسود مرصع بالأحجار وتركت شعرها الحريري منسدلا، كما ظهرت معتمدة مكياجا جذابا بالألوان الناعمة بأنامل خبيرة التجميل ريهام خليفة.

إلهام شاهين

اختارت الهام شاهين فستاناً أسود محتشما ومزينا بالخرز اللامع من توقيع دار بيرلا للأزياء، في اطلالة جذابة وأنيقة.

أسماء جلال

ظهرت بفستان رائع وأقل اثارة بعد أن أحدثت ضجة بسبب ظهورها من قبل بفستان قصير جدا، وتميز فستانها بالنعومة والجاذبية وهو من توقيع شهيرة لاشين، وزين بالأحجار اللامعة البراقة، كما أضفت الأكمام الشفافة المرصعة بالأحجار لمسات أنثوية ناعمة على الاطلالة بأكملها.

سمية الخشاب

للحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، ارتدت سمية الخشاب فستاناً باللون الأسود مكشوف البطن من تصميم يوسف الجسمي، ومزين بالخرز والأحجار المتدلية، وطبقت مكياج سموكي جذاب لتكتمل اطلالتها.

رانيا يوسف

ظهرت باطلالة جريئة كعادتها حيث اعتمدت فستاناً يكشف عن ساقها وتصميم ضيق من توقيع يوسف الجسمي.

جومانا مراد

تألقت بفستان مرصع بالخيوط الذهبية البراقة مع قصة مفتوحة من الأسفل وهو أيضا من تصميم يوسف الجسمي، وتركت شعرها منسدلا في اطلالة ملكية فريدة.

