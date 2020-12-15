ميسي قاد برشلونة إلى الفوز

دوليه

تمكن برشلونة من تحقيق الفوز على حساب ضيفه ليفانتي 1-0 أول من أمس في الجولة 13 من الدوري الاسباني. وسجل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 76.

وحقق برشلونة 5 انتصارات وتعادلين و4 هزائم من 11 مباراة فوصل للنقطة 17 في المركز الثامن. وفي الشوط الأول بدا الطرفان متحمسين لافتتاح التسجيل، فكاد ليفانتي يسجل، بعدما انفرد خورخي دي فروتوس بالحارس الألماني مارك أندري تير-شتيغن، وسدد كرة قوية، لكن الأخير أنقذ مرماه (12). وجاء الرد سريعاً من برشلونة بتسديدة من الدنماركي مارتن برايثوايت من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس. وواصل برشلونة الضغط، حتى لاحت فرصة خطيرة بعدما نفذ الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة حرة مباشرة مقوّسة، استقبلها الفرنسي أنطوان غريزمان برأسية قوية صدها الحارس وأنقذ فرصة هدف محقق (22).كما أضاع غريزمان فرصة في الدقيقة 39 حينما أرسل ميسي عرضية متقنة حولها الفرنسي قوية، وقف لها الحارس سداً منيعاً. وانتظر الفريق الكاتالوني حتى الدقيقة 76، عندما مرر الهولندي فرانكي دي يونغ بينية أمامية الى ميسي، الذي سددها بيسراه الى يسار الحارس، ليعلن عن تقدم برشلونة.

وخاض برشلونة مباراته بعد هزيمة ثقيلة الثلاثاء الماضي في دوري الأبطال 0-3 أمام ضيفه يوفنتوس الايطالي ما حرمه من صدارة المجموعة لصالح الأخير. وسيكون على الفريق الكاتالوني مواجهة أحد الفرق المتأهلة من المركز الأول في دورالـ16 للمسابقة القارية ما قد يعقد مهمته، وسط نتائج سيئة أخيراً، وخصوصاً محلياً.

