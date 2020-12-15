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برشلونة وسان جرمان أبرز مواجهات ربع النهائي


أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا التي سُحبت أمس في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات مرتقبة أبرزها بين برشلونة وباريس سان جرمان فيما سيلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب مع لاتسيو.
فيما سيلعب مونشنغلادباخ مع مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد مع تشلسي، لايبزيغ مع ليفربول،
بورتو مع يوفنتوس، إشبيلية مع دورتموند وأتالانتا مع ريال مدريد.
ووزعت الأندية في القرعة على مستويين: المستوى الأول ضم: بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، ويوفنتوس، وتشلسي وليفربول ومانشستر سيتي، وسان جرمان، وريال مدريد.
في حين ضم المستوى الثاني: بورتو، وأتالانتا ولاتسيو، وإشبيلية وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، و?لايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ.


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