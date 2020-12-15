ليون عاد بالفوز من سان جرمان

دوليه

عاد ليون بالفوز 1-0 من أرض مستضيفه حامل اللقب باريس سان جرمان أول من أمس ضمن المرحلة 14 من الدوري الفرنسي. ووقع على هدف الفوز تينوتيندا كاديويري من زيمبابوي في الدقيقة 35. وبات ليون شريكاً في الصدارة برصيد 29 نقطة وهو رصيد ليل نفسه لكن ليون يتأخر للوصافة بفارق الأهداف، أما سان جرمان فقد توقف رصيده عند النقطة 28 في المركز الثالث. وتلقى النجم البرازيلي نيمار ضربة موجعة استدعت خروجه على النقالة، قبل نهاية المباراة بثوانٍ عندما تدخل عليه بخشونة كبيرة لاعب ليون البرازيلي تياغو مينديز الذي طرد على اثرها.

وفازت كتيبة المدرب رودي غارسيا في سبع من مبارياتها الثماني الأخيرة ولم تتعرض سوى لهزيمة واحدة منذ مطلع الموسم الحالي في 13 مرحلة. كان ليل تصدر موقتاً في وقت سابق بفوزه على ضيفه بوردو 2-1.وحقق رين أول فوز له في ثماني مباريات في مختلف المسابقات بعودته ظافراً من نيس بهدف مقابل لا شيء، سجله مباي نيانغ وهو الأول له هذا الموسم (28).

وخرج لوريان من منطقة الخطر بفوزه على نيم بثلاثية نظيفة علماً بأنه صام عن التسجيل في مبارياته الست الاخيرة. فيما انتهت مواجهة نانت وضيفة ديجون بالتعادل 1-1.

وتعادل ستراسبورغ مع ضيفه ميتز 2-2، سجل للأول محمد سيماكان 66 و أدريان توماسون 78، فيما سجل للثاني التونسي ديلان برون من ركلة جزاء 35 و السنغالي اوبا نغيت 70.

