جوتا يغيب شهرين

دوليه

تعرض ليفربول لضربة جديدة باصابة مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا في ركبته ستبعده عن الملاعب على مدى شهرين، كما أعلن ناديه أول من أمس. وحقق جوتا بداية رائعة في صفوف ليفربول منذ انتقاله اليه قادما من ولفرهامبتون مطلع الموسم الحالي بتسجيله 9 أهداف في 17 مباراة في مختلف المسابقات. وتعرض جوتا للاصابة خلال مباراة فريقه ضد ميتيلاند الدنماركي (1-1) في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وعلى الرغم من الاصابة التي ستبعد الجناح البرتغالي الدولي لفترة لا بأس بها، فقد تنفس مدرب الفريق الألماني يورغن كلوب الصعداء بعد تخوفه من امكانية أن تكون الاصابة خطيرة وتبعد اللاعب لفترة اطول وقال في هذا الصدد «انها أسوأ مما تصورنا في البداية، وافضل مما توقعنا لاحقا».

وتابع «خضع اللاعب للكشف على يد اكثر من جراح وجميعهم أكدوا عدم اجراء جراحة لكنه سيغيب لفترة لا يمكن تحديدها وقد تتراوح بين شهر ونصف وشهرين».

