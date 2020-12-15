تعثر ميلان وفوز يوفنتوس ونابولي

دوليه

انقذ الفرنسي تيو هيرنانديز فريقه ميلان من الخسارة بتسجيله ثنائية أمام بارما 2-2 بينها هدف التعادل في الرمق الاخير في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الايطالي، ليبقى متصدراً، ولكنه بات محاصراً من الثلاثي انتر ونابولي ويوفنتوس. ولم تجر رياح المرحلة بما تشتهي سفن ميلان الذي أراد الابتعاد في الصدارة، فبات متقدماً بثلاث نقاط فقط عن انتر الثاني بـ24 نقطة، ونابولي ثالثاً بـ23 نقطة، ومثلها ليوفنتوس الرابع الذي تألق نجمه كريستيانو رونالدو بثنائية احتفل فيها بمباراته المئة مع نادي السيدة العجوز.

وكان ميلان يسير نحو تلقي اول خسارة له هذا الموسم عندما تخلف بهدفين نظيفين قبل ان ينجح في تعديل النتيجة في الرمق الاخير والخروج بنقطة واحدة.

واستمر غياب النجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش عن صفوف ميلان لعدم تعافيه تماما من اصابة بفيروس كورونا المستجد علما بانه هداف الدوري برصيد 10 اهداف. وافتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق البرازيلي هيرناني جونيور لينتهي الشوط الأول بتقدم بارما 1-0. وفي الشوط الثاني، مرر هيرناني نفسه كرة عرضية من الجهة اليمنى، ارتقى لها السلوفيني جاسمين كوريتش، معلناً عن الهدف الثاني لبارما.

وسرعان ما قلص ميلان الفارق بعد دقيقتين، برأسية لهيرنانديز في الدقيقة 58. وواصل ميلان الضغط وبدت الأمور تتجه الى خسارة غير مرغوبة. لكن تسديدة من هيرنانديز بيسراه في الدقيقة (90+1) هزت شباك بارما، ليخرج ميلان متعادلاً بشق الأنفس.

وقلب انتر معاناته في الشوط الاول أمام مضيفه كالياري وسجل ثلاثية في آخر ربع ساعة منحته الفوز 3-1 ورفعته الى المركز الثاني بعد تحقيق فوزه الرابع تواليا. من جهة أخرى، حقق يوفنتوس فوزاً ثميناً وصعباً على مضيفه جنوى 3-1، في مباراة شهدت ثنائية للبرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراته المئة مع السيدة العجوز. ورفع «يوفي» رصيده الى 23 نقطة بعد هذا الفوز، وعاد للمركز الرابع، بينما تجمد رصيد جنوى عند ست نقاط في المركز التاسع عشر. وسجل يوفنتوس هدف التقدم عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا (57).

وأدرك جنوى التعادل عن طريق ستيفانو ستيورارو (61). لكن رونالدو عاد وقلب النتيجة للـ«بيانكونيري» بهدفين من ركلتي جزاء (78 و89)، ليرفع رصيده أيضاً الى 10 أهداف متساويا في صدارة الهدافين مع ابراهيموفيتش.

والتحق نابولي بأندية المقدمة، بعدما قلب الطاولة برأسيتين في الشوط الثاني أمام ضيفه سمبدوريا (2-1) على ملعب «دييغو ارماندو مارادونا» وهي التسمية الجديدة لملعب «سان باولو» سابقا وذلك تكريما لرحيل نجمه السابق الاسطورة الارجنتينية الشهر الماضي.

في مباراة أخرى، اكتسح روما مضيفه بولونيا 5-1، ليرتفع الى المركز الخامس في ترتيب الـ«سيري أ» بـ21 نقطة، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 12 نقطة مع تراجعه للمركز الثاني عشر.

