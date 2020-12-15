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دوليه

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دورتموند لتصحيح المسار بعد إقالة فافر


يسجل ادين ترزيتش اليوم بدايته كمدرب لبوروسيا دورتموند حين ينتقل الأخير الى ملعب فيردر بريمن في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني باحثا عن تصحيح المسار بعد اقالته السويسري لوسيان فافر.
وقرر دورتموند أول من امس اقالة فافر من منصبه غداة تعرضه لخسارة مذلة على أرضه في المرحلة الماضية أمام شتوتغارت 1-5، هي الأثقل للنادي خلال عقد من الزمن.
وقرر دورتموند الاستعانة بمساعد المدرب ترزيتش للاشراف على الفريق في مهمة ستكون موقتة «حتى نهاية الموسم». وقال المدير الرياضي للنادي ميكايل تزورك «من الصعب علينا اتخاذ هذه الخطوة، لكننا نعتقد أن التطور السلبي الحالي وضع أهداف الموسم في خطر وعلينا اتخاذ اجراءات».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للنادي هانز يواكيم فاتسكه «نحن جميعاً ممتنون للوسيان فافر لعمله الرائع في العامين ونصف العام الماضيين». وكان عقد فافر (63 عاما) الذي درب سابقاً هرتا برلين الألماني ونيس الفرنسي ووصل الى دورتموند قبل سنتين ونصف، ينتهي في ختام الموسم الحالي.


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