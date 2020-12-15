تعادل توتنهام وليفربول

دوليه

أهدر توتنهام نقطتين ثمينتين في سعيه لاحراز لقبه الأول منذ 60 عاماً، بتعادله مع مضيفه وجاره في العاصمة البريطانية كريستال بالاس 1-1 في المرحلة الثانية عشرة من بطولة انكلترا أول من امس، ولم يستغل ليفربول تعثر منافسه لانتزاع لاصدارة منه، فسقط بدوره في فخ التعادل مع مضيفه فولهام بالنتيجة ذاتها.

ورفع توتنهام رصيده الى 25 نقطة متفوقاً بفارق الاهداف عن ليفربول ونقطة واحدة عن ليستر الفائز على ضيفه برايتون بثلاثية نظيفة. ويحل توتنهام ضيفاً على ليفربول غدا في قمة المرحلة الثالثة عشرة.وعلى ملعب «كرافن كوتيج» في لندن، دخل ليفربول مباراته مع فولهام الصاعد هذا الموسم الى الدرجة الممتازة، مرشحا للخروج بنقاط المباراة الثلاث وانتزاع الصدارة.

بيد ان فولهام كان ندا عنيدا له وبذل لاعبوه جهودا كبيرة واستحقوا التقدم بهدف رائع حمل توقيع بوبي كوردوفا ريد (25). واحتسب الحكم ركلة جزاء لليفربول اثر لمسة يد داخل المنطقة انبرى لها المصري محمد صلاح مدركا التعادل (79).

وارتقى ليستر سيتي الى المركز الثالث بفوز صريح على برايتون بثلاثية بينها ثنائية لجناحه جيمس ماديسون (27 و44) بالاضافة الى هدف للمهاجم المخضرم جيني فاردي (41). في المقابل، قفز ساوثمبتون الى المركز الرابع بفوزه الكبير على ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 3-0.

واستمرت معاناة ارسنال فمني بخسارته السابعة في 12 مباراة بسقوطه امام بيرنلي احد فرق الذيل 0-1 في عقر داره ملعب الامارات في شمال لندن.

