الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 ,1 جمادى الأولى 1442
رقم العدد:
4164
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
الاخيرة
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
مرأة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
الاخيرة
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
مرأة
الاخيرة
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
صار
اتفاق كتلة الـ 41 نائباً على المحك اليوم.
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
عمار كاظم
أ. د. خليفة بهبهاني
عدنان مكاوي
جاسم محمد كمال
سامي عبداللطيف النصف
يوسف حجي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
عبدالله الرويشد لجمهوره: «ولهان عليكم..والله لا يحرمني من شوفتكم»
دنيا سمير غانم تنافس في رمضان 2021
جورج كلوني يريد أطفالًا مستقلين
«أيام قرطاج السينمائي» بدورة استثنائية في ظل جائحة «كوفيد- 19»
ابنة بيونسي تدخل التاريخ لجائزة «غرامي»
الأمير للحكومة الجديدة: التزموا بالتضامن ارتقوا بالخدمات ورسخوا دولة القانون
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة