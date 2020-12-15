الكويت بين الدائم والمؤقت

الاخيرة

لعقود طوال من الزمن اعتدنا في الكويت على زرع مفهوم «مؤقت» المدمر في الأذهان، وفي خطط وأعمال الحكومة، فكل شيء مؤقت، الحكومة مؤقتة، مجلس الأمة مؤقت، المباني مؤقتة، الشوارع مؤقتة، الجسور مؤقتة، القرارات مؤقتة، المناهج الدراسية مؤقتة، المشاريع الكبرى مؤقتة، خطط التنمية مؤقتة، المجالس مؤقتة، حتى تحولنا بالنهاية إلى بلد مؤقت، مما أطمع الآخرين بنا.

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نرجو أن نلغي كلمة «مؤقت» من قاموس حياتنا، ونستبدلها بكلمة «دائم»، وعليه نريد حكومة دائمة، ووزراء دائمين، ومجلس أمة دائماً، وخطط تنمية دائمة، ومناهج تعليم دائمة، وشوارع وجسوراً دائمة، وخدمة صحية دائمة، وإسكاناً دائماً، وخططاً اقتصادية دائمة... إلخ، وأن نعزز مفهوم «الدولة الدائمة» في الأذهان، وأن نطرد من الأدمغة كلمة مؤقت، غير المبررة وغير المفهومة.

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آخر محطة: جميع التجاوزات على الأموال العامة، وجميع الأخطاء في المشاريع الكبرى أحد أسبابها الرئيسة أن هناك دولة مؤقتة، لذا يحل ذبحها، وسرقة أموالها، ولن تقف تلك التجاوزات، إلا بالتحول لفكر.. الدولة الدائمة!

