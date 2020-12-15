7 طرق طبيعية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

الاخيرة

هناك انظمة غذائية ومكملات وخطط بديلة لا حصر لها تدعي ضمان فقدان الوزن بسرعة، الا ان معظمها يفتقر الى اي دليل علمي.

ومع ذلك، هناك بعض الاستراتيجيات التي يدعمها العلم والتي لها تأثير على ادارة الوزن بطريقة سريعة وطبيعية.

في هذا التقرير نستعرض 7 طرق فعالة لفقدان الوزن، وتشمل طرق انقاص الوزن التي يدعمها البحث العلمي ما يلي:

? الصيام المتقطع.. هو احد افضل الطرق للتخلص من الوزن الزائد، فأنت تحتاج لصيام يومين من كل اسبوع لمدة تصل الى 6 اشهر كي تحصل على نتيجة فعالة.

ومن الأفضل اتباع نمط الأكل الصحي في ايام عدم الصيام وتجنب الافراط في الأكل.

? تتبع نظامك الغذائي وممارسة الرياضة.. اذا اراد شخص ما انقاص الوزن، فيجب ان يكون على دراية بكل ما يأكله ويشربه كل يوم. الطريقة الأكثر فعالية للقيام هي معرفة السعرات الحرارية التي ينتجها كل عنصر تأكل ومحاولة حساب ما يحتاجه جسمك، وفقا لموقع «ميدكال نيوز توداي».

مع حساب السعرات الحرارية وممارسة رياضة الرياضة بطريقة بسيطة، مثل المشي مثلا، يمكنك خفض وزنك.

? استمتع بالأكل.. يتسبب الأكل بسرعة وعدم التلذذ بالأكل في زيادة الوزن، فكلما استمتعت بطعامك عن طريق الجلوس على منضدة الطعام وتجنب استخدام الهاتف وعدم تشغيل التلفاز او الكومبيوتر والمضغ لفترة طويلة في منح دماغك وقتا كافيا للتعرف على الاشارات التي تشير الى انك شبعت، مما يساعد على منع الافراط في تناول الطعام.

? تناول البروتين خلال وجبة الافطار.. يمكن ان ينظم البروتين هرمونات الشهية لمساعدة الناس على الشعور بالشبع. كما اظهرت الأبحاث التي اُجريت على الشباب ايضا ان التأثيرات الهرمونية لتناول وجبة افطار غنية بالبروتين يمكن ان تستمر لعدة ساعات.

? التقليل من السكر والكربوهيدرات.. النظام الغذائي الذي يحتوي على السكريات والكربوهيدرات بشكل كبير يؤدي الى ان هذه هضمها سريعا وتحولها الى جلوكوز، حيث يدخل الجلوكوز الزائد الى الدم ويثير هرمون الأنسولين، الذي يعزز تخزين الدهون في الأنسجة الدهنية، مما يسهم في زيادة الوزن.

? تناول الكثير من الخضروات.. يؤدي تضمين الكثير من الخضروات التي تحتوي على الألياف في النظام الغذائي الى زيادة الشعور بالامتلاء، مما قد يؤدي الى فقدان الوزن.

? النوم جيدا بالليل.. اظهرت العديد من الدراسات ان الحصول على اقل من 5-6 ساعات من النوم كل ليلة يرتبط بزيادة معدل الاصابة بالسمنة.

