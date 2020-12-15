تأجيل الرحلة الأولى من «عودة العمالة المنزلية»

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علمت «النهار» من مصدر مطلع في الإدارة العامة للطيران المدني أن الرحلة الاولى التي كان من المفترض أن تصل فجر أمس الاثنين قادمة من الهند وعلى متنها الدفعة الاولى من العمالة المنزلية تأجلت لمدة يوم واحد. وقالت ان تلك الرحلة ستصل بعد وصول رحلة مانيلا التي ستهبط في الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الصحية والتنظيمية التي اعاقت الوصول في الوقت المحدد. واكد المصدر أن الإدارة العامة للطيران المدني اتمت التجهيزات والترتيبات المتعلقة بوصول العمالة المنزلية التي ستصل من الدول عالية الخطورة وفق إجراءات احترازية مشددة.

