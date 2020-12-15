«التربية»: صرف «الممتازة» تدريجياً الأسبوع المقبل

الاخيرة

فيما انتهى قطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري في وزارة التربية، من التدقيق على كشوف احدى المناطق التعليمية الخاص بمستحقي مكافآت الاعمال الممتازة، أكدت مصادر مطلعة أن القطاع المالي يسعى للبدء في صرف تلك المستحقات لاصحابها اعتبارا من الاسبوع المقبل، موضحة أن الوزارة مازالت في طور اجراءات المتابعة والتدقيق على كشوفات أسماء المستحقين في أغلب المناطق التعليمية. وقالت المصادر لـ«النهار» ان مكافآت الاعمال الممتازة ستصرف تباعا بشكل منفرد ومن دون ربطها بالرواتب، لافتة إلى ان القطاع المالي على استعداد لايداع المبالغ في حسابات المستحقين فور الانتهاء من عملية التدقيق.