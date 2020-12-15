loader

الاخيرة

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«التربية»: صرف «الممتازة» تدريجياً الأسبوع المقبل

عبدالرسول راضي
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

فيما انتهى قطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري في وزارة التربية، من التدقيق على كشوف احدى المناطق التعليمية الخاص بمستحقي مكافآت الاعمال الممتازة، أكدت مصادر مطلعة أن القطاع المالي يسعى للبدء في صرف تلك المستحقات لاصحابها اعتبارا من الاسبوع المقبل، موضحة أن الوزارة مازالت في طور اجراءات المتابعة والتدقيق على كشوفات أسماء المستحقين في أغلب المناطق التعليمية. وقالت المصادر لـ«النهار» ان مكافآت الاعمال الممتازة ستصرف تباعا بشكل منفرد ومن دون ربطها بالرواتب، لافتة إلى ان القطاع المالي على استعداد لايداع المبالغ في حسابات المستحقين فور الانتهاء من عملية التدقيق.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة