الأمير: ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وإعلاء مصلحة الكويت فوق كل اعتبار

أول النهار

يتفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء بمبنى مجلس الأمة.

وأصدر سموه مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة فيما يلي نصه:

«مرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة- بعد الاطلاع على الدستور - وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 23 ربيع الاخر 1442 هجري الموافق 8 ديسمبر 2020 بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء رسمنا بالآتي: مادة أولى: يعين كل من:

حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع

أنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية وزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية.

د. محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط وزيرا للكهرباء والماء.

د. باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة.

د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.

د. رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة وزير دولة لشؤون البلدية.

مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية.

خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية.

عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للاعلام وزير دولة لشؤون الشباب.

د. عبد الله عبد الصمد معرفي وزير دولة لشؤون الاسكان وزير دولة لشؤون الخدمات.

د. علي فهد المضف وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي.

فيصل عبد الرحمن المدلج وزيرا للتجارة والصناعة وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

د. نواف سعود الياسين وزيرا للعدل.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة.. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء كما قدم لسموه الوزراء حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وقد وجه صاحب السمو أمير البلاد كلمة سامية هذا نصها: «بسم الله الرحمن الرحيم «ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها» صدق الله العظيم

سمو الأخ الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأخوة والأخوات الوزراء...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني وقد أديتم القسم السامي ايذانا بمباشرة واجباتكم ومسؤولياتكم أن اهنئكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على حمل هذه الأمانة الكبيرة التي يعقد عليها أبناء ديرتكم الغالية الكثير من التطلعات والطموحات لتحقيق الأهداف المنشودة كما أسجل الشكر لأعضاء الحكومة السابقة الذين عملوا في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد فلهم منا كل الثناء والتقدير.

انها بلا شك مرحلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهداً استثنائياً وعملاً دؤوباً مخلصاً وتعاوناً حقيقياً جاداً مع اخوانكم اعضاء مجلس الأمة يرتقي بالممارسات قولا وعملا تحقيقا للغايات الوطنية المأمولة وهي مناسبة للتأكيد على أهمية التزامكم بالتضامن فيما بينكم وتجسيد التعاون والتنسيق بين أجهزتكم والارتقاء بالخدمات العامة والتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات واعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار.

الاخوة والاخوات ان اهم مقومات النجاح هو العمل الجاد المنظم والمتابعة الميدانية والالتزام بتطبيق القانون على الجميع وتجسيد العدالة والمساواة وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء بوطننا وتقدمه وازدهاره.

أمامكم ايها الاخوة والاخوات مسؤوليات جسيمة وعديدة وانني على ايمان كامل بأنكم بعون الله قادرون على مواجتها بكل عزم وقوة ومواصلة الانطلاق لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الاصلاح والتنمية وانجاز الغايات الوطنية التي ينتظرها أهل الكويت الأوفياء أسأله تعالى بأن يكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق وأن يكون لكم خير سند ومعين.

وألقى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء كلمة قال فيها: «.. بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن اختي واخواني اعضاء مجلس الوزراء نرفع الى مقام سموكم اسمى آيات الثناء والتقدير على ثقتكم الغالية في تكليفنا بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة والدقيقة نسأل الله العلي القدير ان يعيننا على ان نجتهد بكل ما فيه مصلحة وطننا وشعبنا العزيز، مستطرداً سيدي صاحب السمو لقد استمعنا بامعان الى كلمة سموكم السامية وتوجيهاتكم السديدة ونعاهدكم بأن نضعها كخارطة طريق لنا وان نبذل كل ما نستطيع من جهد وامكانيات لترجمتها الى ارض الواقع تحقيقا لتطلعات شعبنا الوفي اسأل الله العلي القدير ان يديم نعمة الامن والامان على بلدنا العزيز في ظل قيادة سيدي صاحب السمو وسمو ولي عهده الامين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

حضر مراسم اداء القسم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد الفهد وأمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.

وكان سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء رفع لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.

وألقى سمو رئيس الوزراء كلمة هذا نصها: «تفضلتم سموكم وأصدرتم أمركم السامي بتاريخ 23 ربيع الاخر 1442 هجري الموافق 8 ديسمبر 2020 م وحملتموني ثقتكم الغالية بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء في مرحلة دقيقة من تاريخ وطننا الغالي وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. وانني يا صاحب السمو اذ أعتز بثقتكم الكريمة مدركا عظم المسؤولية التي حملتموني اياها في هذه الفترة البالغة الأهمية الحافلة بالمتغيرات والمتسارعة الأحداث والتطورات والتي تحيط بوطننا الحبيب من مخاطر وتحديات تستوجب استمرار العمل الجاد وتضافر كل الجهود مع جميع أطياف المجتمع ومجلس الأمة بوجه خاص لاستشراف المستقبل ووضع الخطط الناجعة السريعة وتنفيذها للتصدي لجميع قضايا ومشكلات المجتمع وتحقيق أمال المواطنين في مستقبل أفضل.

وزاد الخالد قائلاً «اننا جميعا يا صاحب السمو ونحن على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ الكويت نضع نصب أعيننا مصالح الوطن العليا وتنفيذ توجيهات وتطلعات سموكم من أجل انطلاق مسيرة العمل الوطني لاستكمال جهود الاصلاح الشامل في جميع مناحي الحياة بفكر جديد وجهود مخلصة بناءة جديدة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطننا الغالي (..) لذلك أستأذنكم صاحب السمو في أن أرفع لمقام سموكم أسماء الأخوات والأخوة الذين قبلوا مشكورين معاونتي في هذه المهمة الثقيلة وفق مسؤولية المناصب الوزارية المرشح كل منهم لتوليها فان حاز هذا الترشيح قبولا لدى سموكم تفضلتم باصدار المرسوم اللازم لتشكيل الوزارة.

واستدرك «وانني يا صاحب السمو اذ أتطلع مع زملائي لخدمة الكويت الحبيبة معاهدين الله سبحانه ثم سموكم بأن نضع أنفسنا وخبراتنا وما أوتينا من وسع لتحقيق آمال وتطلعات أبناء هذا الوطن المعطاء وما تعلقونه سموكم على هذه الوزارة من العمل الجاد لرفعة هذه الأمة وخير أبنائها».

أدعو الله أن يعيننا على حمل الأمانة وأن يوفقنا بقيادة سموكم الرشيدة لتحقيق الأماني والآمال وطموحات المواطنين.

حفظ الله سموكم راعيا لمسيرتنا وقائدا لنهضتنا وحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها الرفعة والعزة والرخاء.وتفضلوا سموكم بقبول وافر والاحترام.

السيرة الذاتية الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع الخبرات العملية: تولى منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التجهيز الخارجي في وزارة الدفاع ورئيس هيئة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من عام 1998 الى 2001. تولى منصب مدير مكتب سمو ولي العهد بدرجة وكيل وزارة من عام 2003 الى 2006. تولى منصب سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية من شهر فبراير 2007 الى شهر نوفمبر 2011. تولى منصب وزير الاعلام من شهر نوفمبر 2011 الى شهر فبراير 2012. المؤهلات العلمية: حاصل على شهادة العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1989. أنس خالد ناصر الصالح نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء حاصل على شهادة بكالوريوس ادارة الأعمال - تخصص تمويل من جامعة بورتلاند ستيت بولاية أوريغون، الولايات المتحدة الأميركية. الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وزيراً للداخلية المؤهلات الدراسية: بكالوريوس علوم في القيادة الادارية - جامعة أركنساس، الولايات المتحدة 1999. دبلوم ادارة عامة - معهد الدراسات التجارية، الكويت 1995. البيانات الوظيفية: رئيس جهاز الأمن الوطني 2013. نائب رئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس قطاع المعلومات والمتابعة الأمنية وقطاع البحوث والدراسات 2006. رئيس جهاز الأمن الوطني بالانابة 2006. مدير ادارة مكتب رئيس جهاز الأمن الوطني 2002-2006. الشيخ د. باسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة كلية الطب - جامعة الكويت - عام 1999. شهادة البورد الكندي - الدكتوراه - تخصص أنف وأذن وحنجرة عام 2006، كلية الطب، جامعة ميجيل - مونتريال - كندا. تخصص دقيق في جرحة الأنف والأذن والحنجرة وترميم الممرات الهوائية للأطفال، عام 2007 كلية الطب جامعة ميجيل - مونتريال - كندا. الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية الخبرات العلمية: دكتوراه في العلوم السياسية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف - جامعة السوربون باريس، فرنسا 14/06/2000. ماجستير علاقات دولية وترجمة - جامعة ستراسبورغ للعلوم الانسانية - فرنسا، 1994-1995. شهادة المتريز - جامعة ستراسبورغ للعلوم الانسانية - فرنسا، 1993-1994. ليسانس لغات حية أجنبية - جامعة ستراسبورغ للعلوم الانسانية - فرنسا، 1993-1994. ليسانس علاقات دولية - جامعة ستراسبورغ للعلوم الانسانية - فرنسا، 1992-1993 دبلوم الدرجة الثالثة، لغة فرنسية - جامعة بيزانسون - فرنسا، 1991-1992. دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم السياسية - جامعة بوردو - فرنسا، 1988-1990. دبلوم اللغة الفرنسية من معهد ليمانيا - لوزان - سويسرا، 1987-1988. شهادة الثانوية العامة - ثانوية كيفان، 1984-1987. الأوسمة: وسام «جوقة الشرف الوطني بدرجة فارس» من قبل فخامة ايمانويل ماكرون - رئيس الجمهورية الفرنسية، 11/03/2019. لجان وأنشطة أخرى: عضو مجلس ادارة وكالة الانباء الكويتية (كونا)، 2005-2014. أمين سر اتحاد طلبة دولة الكويت لدى جمهورية فرنسا، 1991-1992. الخبرات المهنية: مرسوم أميري رقم 153 لسنة 2020 بتعيينه وزيراً للخارجية ووزيراً الاعلام بالوكالة، 25/10/2020. رئيس مجلس ادارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، 17/12/2019. مرسوم أميري رقم 290 لسنة 2019 بتعيينه وزيراً للخارجية، 17/12/2019. مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب مجلس الوزراء ووزير الخارجية 11/12/2017. عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيراً للشؤون الاجتماعية ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية الخبرة العملية: وزير المواصلات وزير دولة لشؤون البلدية عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نائب رئيس مجلس الأمة خبير تطوير وبحوث بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المؤهلات الدراسية: دبلوم تخصص بنوك. د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزيراً للأشغال العامة وزير دولة لشؤون البلدية الدرجات العلمية: دكتوراه في الهندسة المدنية، جامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية، 2004 دبلوم نظم المعلومات الجغرافية، جامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية، 2001 ماجستير في الهندسة المدنية، جامعة جنوب كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية 1999. بكالوريوس في الهندسة المدنية، جامعة الكويت 1996. مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة حاصل على ليسانس حقوق من جامعة الكويت كلية الحقوق سنة 1989. د. محمد عبداللطيف الفارس وزيراً للنفط وزيراً للكهرباء والماء المؤهلات العلمية: بكالوريوس الهندسة الميكانيكية 1987 جامعة الكويت. ماجستير الهندسة الميكانيكية 1990 جامعة ويسكونسون في ماديسون «الولايات المتحدة الأميركية». دكتوراه الفلسفة في الهندسة الميكانيكية 1995 جامعة ويسكونسون في ماديسون «الولايات المتحدة الأميركية». الخبرات العملية: مساعد نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط. مدير البرنامج الإنشائي جامعة الكويت. أمين عام جامعة الكويت. وزير التربية وزير التعليم العالي. عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية. خليفة مساعد حمادة وزيراً للمالية. المؤهلات العلمية: بكالوريوس محاسبة - 1987 - جامعة الكويت. د. نواف سعود الياسين- وزير العدل المؤهلات العلمية: دكتوراه في القانون من المملكة المتحدة. فيصل عبدالرحمن المدلج- وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية بكالوريوس تجارة- محاسبة 1987 مناصب أخرى 2001-2008 رئيس مجلس الادارة «شركة التمدين العقارية» 2002 - 2009 نائب رئيس مجلس الادارة- رئيس لجنة التدقيق الداخلي «البنك الأهلي المتحد» منذ 2010- 2018 رئيس مجلس الادارة- شركة ارتش للاستثمار العقاري. منذ 2010 - 2018 نائب رئيس مجلس الادارة- شركة أرتش للاستثمار العقاري. منذ 2009 - 2018 عضو الجهار التنفيذي- مشروع الريم العقاري. منذ 2009- 2018 رئيس مجلس الادارة- شركة مرابحات للاستثمار العقاري والسياحي. د. عبدالله عبدالصمد معرفي وزير دولة لشؤون الإسكان وزير دولة لشؤون الخدمات المؤهلات العلمية: بكالوريوس في الاحصاء- جامعة الكويت، مايو 1989. دبلوم في الادارة، يوليو 2002. ماجستير في الادارة العامة، يوليو 2003. دكتوراه الفلسفة في الادارة والتمويل مارس 2007 «The American University In London». د. علي فهد المضف وزيراً للتربية وزيراً للتعليم العالي التحصيل العلمي: بكالوريوس هندسة صناعية 1983 «الولايات المتحدة الاميركية». ماجستير هندسة ميكانيكية 1988 «الولايات المتحدة الاميركية». دكتوراه هندسة ميكانيكية 2000 «المملكة المتحدة». عبدالرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام وزير دولة لشؤون الشباب المؤهلات العلمية: بكالوريوس علم نفس، مساند علوم سياسية، كلية العلوم الاجتماعية- جامعة الكويت.