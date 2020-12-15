القيادة السياسية هنأت وعزت البحرين

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى أخيه حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتوليه مقاليد الحكم، مشيداً سموه بما حققته مملكة البحرين الشقيقة في عهده الميمون من انجازات حضارية شملت مختلف الميادين متمنيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.

وبعث سموه ببرقية تعزية الى أخيه حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد آل خليفة سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم جلالته وأسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء ببرقيات مماثلة.

