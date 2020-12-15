الأمير تسلَّم رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي

وطن النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس وزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيق الدكتور فؤاد محمد حسين ووزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد الناصر حيث سلم وزير الخارجية العراقي رسالة خطية إلى سموه من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي تضمنت العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان أمس وزير خارجية جمهورية العراق د. فؤاد محمد حسين ووزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر والوفد المرافق لوزير الخارجية العراقي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب والوكيل بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد احمد العوضي.

استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر في قصر بيان أمس وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد أحمد العوضي.

