النواف: بصمات الذياب ستظل علامات مميزة

وطن النهار

كرم الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق ركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي وكبار القادة والضباط، الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، تقديرا لمسيرته المتميزة في الحرس الوطني، وذلك بعد صدور مرسوم أميري بتعيينه في ديوان سمو ولي العهد بالدرجة الممتازة.

ونقل النواف خلال حفل التكريم الذي أقيم في الرئاسة العامة بالحرس الوطني تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني إلى الفريق متقاعد جمال الذياب، وتمنياته له بالتوفيق والسداد. وأكد النواف أن الفريق متقاعد جمال الذياب قائد من قادة الحرس الوطني كرَّس ما يملك من قدرات ومهارات في خدمة هذه المؤسسة.. وكان ومازال الإخلاص في العطاء نبراساً له، والتفاني في أداء العمل وإنجاز المهام منارةً يستنير بها.

وتقدم النواف ببالغ آيات الشكر والعرفان للذياب، على جهوده المتميزة خلال عمله في جميع المناصب التي تولى إدارتها، مؤكدا أن بصماته ستظل في مسيرة تقدم الحرس الوطني علامات مميزة، حيث قدم الكثير لهذه المؤسسة بتوجيهات حكيمة ورؤى سديدة من قِبل قيادتها.

