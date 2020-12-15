الأمير للحكومة الجديدة: التزموا بالتضامن ارتقوا بالخدمات ورسخوا دولة القانون

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أصدر سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد امس مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبناء على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، شمل المرسوم تعيين كل من: الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، انس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، عيسى احمد محمد حسن الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية، د. محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء، الشيخ د. باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة، الشيخ د. احمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية، د. رنا عبد الله عبدالرحمن الفارس وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية، مبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وزيرا للداخلية، خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية، عبد الرحمن بداح المطيري وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، د. عبد الله عبد الصمد معرفي وزير دولة لشؤون الاسكان ووزير دولة لشؤون الخدمات، د.علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، فيصل عبد الرحمن المدلج وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة للشؤون الاقتصادية ود. نواف سعود الياسين وزيرا للعدل.

وكان سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد استقبل بقصر بيان امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة. وقال سمو امير البلاد في كلمة له: يسعدني وقد اديتم القسم ايذانا بمباشرة واجباتكم ومسؤولياتكم ان اهنئكم وأدعو الله سبحانه وتعالى ان يعينكم على حمل هذة الأمانة الكبيرة التي يعقد عليها ابناء ديرتكم الغالية الكثير من التطلعات والطموحات لتحقيق الأهداف المنشودة كما اسجل الشكر لأعضاء الحكومة السابقة الذين عملوا في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد فلهم منا كل الثناء والتقدير.

واضاف سموه: انها بلا شك مرحلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهدا استثنائيا وعملا دؤوبا مخلصا وتعاونا حقيقيا جادا مع اخوانكم اعضاء مجلس الأمة يرتقي بالممارسات قولا وعملا تحقيقا للغايات الوطنية المأمولة وهي مناسبة للتأكيد على اهمية التزامكم بالتضامن فيما بينكم وتجسيد التعاون والتنسيق بين اجهزتكم والارتقاء بالخدمات العامة والتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات واعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار.

وأكد سموه ان اهم مقومات النجاح هو العمل الجاد المنظم والمتابعة الميدانية والالتزام بتطبيق القانون على الجميع وتجسيد العدالة والمساواة وحسن اختيار القيادات القادرة على الارتقاء بوطننا وتقدمه وازدهاره. وقال سموه: ان امامكم مسؤوليات جسيمة وعديدة وانني على ايمان كامل بأنكم بعون الله قادرون على مواجهتها بكل عزم وقوة ومواصلة الانطلاق لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الاصلاح والتنمية وانجاز الغايات الوطنية التي ينتظرها اهل الكويت الأوفياء اسأله تعالى ان يكلل جهودكم بالنجاح والتوفيق وأن يكون لكم خير سند ومعين. بدوره القى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد كلمة قال فيها: نرفع الى مقام سموكم اسمى آيات الثناء والتقدير على ثقتكم الغالية في تكليفنا بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة والدقيقة نسأل الله العلي القدير ان يعيننا على ان نجتهد لكل ما فيه مصلحة وطننا وشعبنا العزيز.

واضاف سموه: لقد استمعنا بامعان الى كلمة سموكم السامية وتوجيهاتكم السديدة التي نعاهدكم بأن نضعها كخارطة طريق لنا وان نبذل كل ما نستطيع من جهد وامكانيات لترجمتها على ارض الواقع تحقيقا لتطلعات شعبنا الوفي اسأل الله العلي القدير ان يديم نعمة الامن والامان على بلدنا العزيز في ظل قيادة صاحب السمو وسمو ولي عهده الامين.

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء رفع لمقام سمو امير البلاد اسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.

وألقى سمو رئيس الوزراء كلمة قال فيها: لقد حملتموني ثقتكم الغالية بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء في مرحلة دقيقة من تاريخ وطننا الغالي وتكليفي بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة، وانني يا صاحب السمو اذ اعتز بثقتكم الكريمة مدركا عظم المسؤولية التي حملتموني اياها في هذه الفترة البالغة الأهمية الحافلة بالمتغيرات والمتسارعة الأحداث والتطورات والتي تحيط بوطننا الحبيب من مخاطر وتحديات تستوجب استمرار العمل الجاد وتضافر كل الجهود مع جميع اطياف المجتمع ومجلس الأمة بوجه خاص لاستشراف المستقبل ووضع الخطط الناجعة السريعة وتنفيذها للتصدي لجميع قضايا ومشكلات المجتمع وتحقيق امال المواطنين في مستقبل افضل. واضاف سموه: اننا جميعا يا صاحب السمو ونحن على اعتاب مرحلة جديدة في تاريخ الكويت نضع نصب اعيننا مصالح الوطن العليا وتنفيذ توجيهات وتطلعات سموكم من اجل انطلاق مسيرة العمل الوطني لاستكمال جهود الاصلاح الشامل في جميع مناحي الحياة بفكر جديد وجهود مخلصة بناءة جديدة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطننا الغالي. وقال سموه: انني يا صاحب السمو اتطلع مع زملائي لخدمة الكويت الحبيبة معاهدين الله سبحانه ثم سموكم بأن نضع انفسنا وخبراتنا وما اوتينا من وسع لتحقيق آمال وتطلعات ابناء هذا الوطن المعطاء وما تعلقونه سموكم على هذه الوزارة من العمل الجاد لرفعة هذه الأمة وخير ابنائها. واضاف: ادعو الله ان يعيننا على حمل الأمانة وأن يوفقنا بقيادة سموكم الرشيدة لتحقيق الأماني والآمال وطموحات المواطنين، حفظ الله سموكم راعيا لمسيرتنا وقائدا لنهضتنا وحفظ الكويت وأهلها من كل سوء ومكروه وادام عليها الرفعة والعزة والرخاء.