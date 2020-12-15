الحسابات الوهمية.. كفى عبثاً!

الأولى

تحولت «الديرة» خلال الاثنتين والسبعين ساعة التي سبقت إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة إلى منصات إعلامية، تقذف بحممها المشتعلة ذات اليمين وذات الشمال لتثير البلبلة في الشارع الكويتي، وتلمؤه بالادعاءات والأكاذيب. الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي امتطت صهوة «الأراجيف»، وركبت جياد الأكاذيب، وراحت تنشر سمومها وإفكها على مدار الساعة، مدعية أنها «أبخص» من كل أحد بما يدور على الساحة، وأعلم بشؤون الديرة، وما يدور فيها، ولو كان خلف الكواليس. لقد سمحت تلك الأصوات النشاز، صاحبة الحسابات الوهمية لنفسها أن تتقول على الشرفاء والمخلصين، و«تتبلى» على الأوفياء والصادقين، فأخذت تنسب إلى كل منهم ما ليس فيه من النقائص والمثالب والعيوب، ظناً منها أن بمقدورها التأثير في تشكيل الحكومة بتزكية من تريد، وإقصاء من لا تريد. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ألم يأن لتلك الأصوات أن تتوقف وتصمت؟ ألم يحن الوقت لكي تعود إلى رشدها وتنصرف عما يمزق قوة الوطن، ويثير الضغائن والأحقاد بين أبنائه من مختلف الطبقات والتوجهات؟ إن اختيار الوزراء حق أصيل لرئيس الحكومة، فمن أين يأتي أصحاب الحسابات الوهمية بأسماء يقطعون بدخولها إلى التشكيلة الحكومية، وبأخرى يؤكدون استبعادها والخلاص منها؟ أصرح لهم سمو رئيس الوزراء بذلك؟ المؤكد أن ذلك لم يحدث، ولكنها الرغبة العارمة في الظهور، ولو عن طريق نشر المزاعم والأباطيل. اتقوا الله في الكويت وأهل الكويت، وكفى عبثاً بسير الشرفاء وسمعة الأوفياء، فالكلمة أمانة، ورب لفظة يتلفظ بها المرء لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار سبعين خريفاً. حفظ الله تعالى الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه وسوء.