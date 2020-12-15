جلسة «غموض».. وبداية ذات حدين

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يتفضل اليوم صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بافتتاح دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الامة في جلسة يشوبها الغموض بشأن انتخاب رئيس المجلس، اذ لم يعلن الرئيس السابق النائب مرزوق الغانم ترشحه للمنصب حتى الآن، والمعطيات كلها تشير الى انه لن يعلن الترشح الا بعد التأكد من حصوله على الاصوات الكافية لدخوله المنافسة مع النائب بدر الحميدي الذي اعلن الترشح بالفعل ونال تزكية قرابة 42 نائبا.

في الوقت ذاته يدخل النائبان حسن جوهر واحمد الشحومي منافسة قوية على منصب نائب الرئيس وتبدو الحظوظ متساوية لكليهما وستكون الاصوات الحكومية هي المرجح لفوز احدهما، وهذا الامر ينطبق كذلك على منصب امين السر حيث اعلن النائبان فرز الديحاني وصيفي الصيفي ترشحهما للمنصب، اما منصب المراقب فقد تم حسمه تقريبا اذ لم يعلن الترشح له سوى النائب اسامة الشاهين الذي يحظى بتأييد من الاغلبية النيابية.

وفيما يدخل النائب بدر الحميدي السباق على منصب رئيس مجلس الأمة بأصوات 42 نائبا اعلنوا التصويت له الا ان الاصوات الحكومية وسبعة نواب اخرين لم يعلنوا موقفهم حتى الآن، مع احتمال حدوث اختراقات لكتلة الحميدي ربما يحققها الغانم فتتغير الاوضاع وتنقلب الطاولة على الاغلبية النيابية، ما يضطرهم الى التأجيج اوعدم التعاون مع الحكومة حسب ما تم الاعلان عنه من قبل بعض النواب. وربما ينعكس التشكيل الحكومي الجديد على الاوضاع ايضا، اذ لم يحظ هذا التشكيل بتأييد الاغلبية النيابية بل جاءت ردود افعال بعض النواب تجاهه سلبية، حيث اعتبر النائب د. عبدالكريم الكندري ان نهج اختيار الوزراء لم يختلف عن السابق من محاصصة وترضيات ومحسوبيات ومازالت اهم معايير الاختيار غائبة وهي الكفاءة والقبول الشعبي والابتعاد عن عناصر التأزيم. وقال النائب خالد العتيبي ان التشكيل الوزاري فقد اسماء كانت قادرة على احداث الفارق وفي المقابل ضمت التشكيلة وزراء اثبتوا فشلهم سابقاً ونالوا سخط الشعب بسبب ادائهم الضعيف، كما ضمت اسماء لها آراء سياسية انتقدت الاصلاح.

ولفت الى ان سياسة تعيين الوزراء مازالت مبنية على المحاصصة لا الكفاءة وكأن الكويت خلت من الكفاءات. من جانبه قال النائب مهلهل المضف: يبدو ان رئيس مجلس الوزراء لم يقرأ نتائج الانتخابات أو انه لا يعرف القراءة السياسية، فالتشكيل الحكومي يضم عناصر تأزيمية ولايعكس ارادة الناخبين ولا يلبي الطموحات ولا يتماشى مع حجم التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يمر بها البلد. ووصف النائب مرزوق الخليفة: الحكومة بـ«نادي الأقارب» مؤكداً انها لا تصنع وطناً للجميع بل تهدم الأوطان. من جانبه، قال النائب مبارك الخجمة: ان الرسالة الواضحة من الحكومة في التشكيل الأخير هي عدم احترام ارادة الأمة من خلال استبعاد وزير حصل على الاجماع الشعبي والنيابي، واختيار وزير اسقط جميع من كان يقف بجانبه.

وعلق النائب محمد المطير بقوله: «بعض الأسماء في التشكيل الحكومي ابعد ما تكون عن التوجيه الدستوري لوجوب مراعاة نتائج الانتخابات، وعليه يجب تدارس التشكيل مع النواب الليلة (امس الاثنين) ومناقشة كل الخيارات الدستورية، بما فيها تكرار ما حصل في مجلس 1963 وعلى اثره انحاز المغفور له عبدالله السالم للشعب وأمر باعادة تشكيل الحكومة».