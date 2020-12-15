للوطن والمواطنين.. الأولوية!

الأولى

يجب على نواب مجلس أمة 2020 إدراك أن بناء الأوطان لا يمكن أن يتم بتبني قضايا تنموية كبرى وقت الانتخابات، وبعد أن تطأ أقدامهم مجلس الأمة تنسى القضايا الملحة، ويتم التركيز على قضايا ضيقة هدفها تحقيق قاعدة انتخابية، أو تحقيق قضايا شعبوية ترهق الاقتصاد وتزيد من فاتورة خسائر الفرص الضائعة التي لن يتكبدها سوى الأجيال القادمة من أبناء الكويت، وكوني مواطناً قبل أن أكون مسؤولاً سابقاً، فإنني أدعو نواب الأمة إلى ترك القبلية والطائفية والمصالح الفئوية الضيقة، والالتفات إلى الوطن والمواطنين، فالكويت بحاجة إلى جهود صادقة ونفوس إصلاحية قادرة على التعاون لإحداث تغيير جذري في الأداء الاقتصادي الذي طال انتظار قطار إصلاحه، وقبل فوات الأوان، على مجلس الامة أن يكون عوناً للحكومة في الخروج بتصورات واضحة للقضايا الملحة التي تحتاج إلى حلول جذرية وحاسمة، ولعل أولها قضية التعليم وإصلاحه ووضع معايير وطنية خالصة تؤهل شباب الكويت للالتحاق بسوق العمل الذي شهد في العقدين الماضيين تطورات غاية في الأهمية وبات لثورة المعلومات والتكنولوجيا دور كبير في تحديد مصير الآلاف ممن يتلقون العلم في مراحله المختلفة.

وبعد التشكيل الحكومي أتمنى أن يمد أبناء السلطتين التشريعية والتنفيذية جسور التعاون فيما بينهم لتحقيق حلم كل كويتي في أن تكون الكويت كما كانت درة الخليج والعالمين العربي والاسلامي، والعودة بها إلى مصاف الدول المتقدمة ليس في المجالين السياسي والاقتصادي فحسب، بل وفي جميع المجالات، ولعل «رؤية كويت جديدة 2035» تكون البداية الحقيقية والفعالة للبناء، وجعلها دستور الكويت الاقتصادي لما تحويه من أفكار إبداعية ومشاريع إبداعية، يستطيع كل أبناء الكويت مشرعين وحكوميين وعلماء ومستثمرين وقانونيين وشباباً طموحاً أن يجعلوها واقعاً ملموساً للحفاظ على مستوى الرفاه الذي ينعم به سكان الكويت والحفاظ على ديمومته، وفي اعتقادي أن من يعيش على أرض هذا الوطن، مواطنين ومقيمين، عليهم الكثير من الواجبات تجاه هذا الوطن الذي يضم الجميع فالسفينة بركابها وقيادتها، والنهوض بالأمم لا يرتكن على أفراد ولكن على جميع أفراد المجتمع دون استثناء.

وأخيراً، أتمنى من القلب أن ينعم الله على الكويت بالطمأنينة والسعادة والرخاء وان يجعلها واحة أمن وأمان للجميع.

عيسى المزيدي وزير النفط الأسبق