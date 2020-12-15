«السوبر» بين الكويت والعربي

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يتنافس الكويت مع العربي على أول ألقاب الموسم عندما يلتقيان في 07:00 مساء اليوم على ستاد جابر في كأس السوبر. ويدخل الكويت اللقاء بصفته بطل الدوري الموسم الماضي، بينما يدخله العربي بصفته بطل كأس الأمير التي حققها على الكويت بالذات بعد الفوز بنتيجة 2-1.

ومع أن الفريقين ضمنا البقاء في دوري الدرجة الممتازة، إلا أن عروضهما في دوري التصنيف لم تكن على مستوى الطموح، الأمر الذي دفع إدارتي الناديين إلى تغيير مدرب كل منهما، فالكويت المتوج بلقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة والذي فرض سيطرة شبه مطلقة على الألقاب المحلية في السنوات الأخيرة، أقال مدربه الهولندي رود كرول وأسند المهمة إلى الوطني محمد عبدالله الذي لطالما لعب دور مدرب الطوارئ لدى الأبيض. أما العربي الذي توج مع اللبناني باسم مرمر بلقب كأس الأمير فقد أقال الأخير بعد جولتين فقط من دوري التصنيف لتراجع النتائج.

ويحتل الكويت حالياً المركز الخامس في دوري التصنيف برصيد 21 نقطة، بينما يأتي العربي سادساً برصيد 18 نقطة، وتنتظر الفريقين مواجهة جديدة ستجمعهما السبت المقبل في الجولة الثالثة عشر من دوري التصنيف.

ورغم أن الكويت ليس في أفضل حالاته إلا أنه يظل المرشح لإحراز اللقب نظراً للأسماء المميزة التي يضمهما في صفوفه بدءاً بالمحترفين الخمسة: العاجي جمعة سعيد، والتونسيين أحمد العكايشي ورامي بدوي، والفرنسي عبدول سيسوكو، والسنغالي جي ديمبلي، بالإضافة إلى أحمد الزنكي وأحمد حزام ويوسف الخبيزي وشريدة الشريدة وفهد حمود وسامي الصانع وعبدالله البريكي وضاحي الشمري، كما يعمل الجهاز الطبي على تجهيز المصابين فيصل زايد وفهد الهاجري، بينما يغيب المصاب يوسف ناصر. في المقابل، وباستثناء غياب المصاب علي خلف يبدو الأخضر مكتمل الصفوف بوجود الحارس سليمان عبدالغفور والسوري أحمد الصالح وأحمد إبراهيم وحسن حمدان ومحمد فريح وعبدالله عمار وعبدالله الشمالي والغاني عيسى يعقوبو والليبي السنوسي الهادي والغيني سيكو كيتا والعاجي سيدريك هنري وبندر السلامة وبدر طارق.

ويقود المباراة الحكم الدولي أحمد العلي ويعاونه كل من عباس غلوم وسعود الشمالي، وعبدالله جمالي حكماً رابعاً، بالإضافة إلى سعد الفضلي وأحمد صادق حكمين لتقنية «الفار».

يذكر أن مسابقة كأس السوبر انطلقت في العام 2008 وحقق العربي النسخة الأولى منها بالإضافة إلى نسخة 2012، بينما توج الأبيض بلقبها 4 مرات في 2010 و2015 و2016 و2017. ويملك القادسية الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بـ 6 مناسبات منها اثنتان في آخر موسمين.

