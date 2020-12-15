الحكومة الجديدة والرياضة

محلية

بداية نبارك للحكومة الجديدة بتشكيلها «الخليط» من وزراء سابقين ووجوه جديدة شابة «نوعا ما»... ونبارك لهم ونشكرهم لموافقتهم على تحمل المسؤولية في هذا الوقت العصيب من تاريخ الكويت والعالم بسبب جائحة كورونا... اما فيما يخص الرياضة فللأسف لم اقرأ او اسمع اي شيء عن الرياضة في تشكيل الحكومة الجديد وان كان القصد من كلمة شباب بأنها تعني رياضة فهذا مفهوم خطأ «جدا جدا جدا» فمصطلح الرياضة نعني فيه الالعاب الرياضية بشقيها الترويحي (الرياضة للجميع) والتنافسي... فهذين المفهومين يعنيان ان الرياضة لجميع فئات المجتمع من غير تحديد.. اما الشباب فهو منصب على فئة محددة من العمر تغير تصنيفها العمري ووصل الى فوق الاربعين سنة (حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية) اي انها محددة وليست مفتوحة. وأنشطتها متنوعة ومختلفة والرياضة الترويحية جزء من هذه الانشطة.

وقد سمعنا وقرأنا خبر مفاده ان هناك توجها باعادة دمج قطاعي الشباب والرياضة ليكونا مع بعض رغبة في تقنين الهيئات التي كلفت الدولة مبالغ عالية من غير اي مردود محسوس ...؟ وهنا تقع المشكلة التي سيواجهها الاخ وزير الاعلام والشباب عبدالرحمن المطيري عند ادائه القسم... وهي اعادة هيكلة القطاعين واعادة تقييم القوانين واللوائح ....الخ التي ستأخذ منه وقتا طويلا لكي يعيد تنظيمها ..! فهل سيرجعها الى ما كانت عليه ام سيقدم هيكل ورؤية جديدة تناسب حاجة وواقع الشأن الرياضي والشبابي . ففي السابق عندما كان القطاعين مع بعض كانت ميزانية الرياضة 59 مليونا وميزانية الشباب مليون فقط؟؟

شخصيا انا لا اميل لهذا الدمج وان كان هناك اخفاق فهو بسبب سوء الادارة في مراحل تطبيقها سابقا ... وكما اشرت في مقالتي السابقة شخصيا لا اميل ايضا لاي وزير ان يكون على دفة مسؤولية وزارتين ثقيلتين (heavy) فالاعلام مسؤوليته كبيرة وتعمل 24 ساعة وقطاع الشباب (65% من سكان الكويت) مسؤولية كبيرة ايضا.. والشأن الرياضي قصته طويلة ووعرة اذا ما تعاونت الاندية مع الحكومة . لذا فاتمني لاخي ابو يوسف التوفيق في هذه المهمة الصعبة والتي تحتاج الى صحة وعلم وادارة وحكمة ورؤية مستقبلية وامانة وعدالة... الخ اعلم بأنه سيسعى للتعامل معها بهدوء فهو يتصف بهذه الصفة (هادئ جدا) . والله يوفق الحكومة الجديدة في سعيها لارجاع الكويت لان تكون بلد الامن والامان والله يحفظ اميرنا وولي عهده الامين .... والله وراء القصد.

