«شوفوا لنا حل»

محلية

من يسمع بعض محللي مباريات الدوري في التلفزيون والاذاعة يذهب به التفكير بعيداً وكأن مستوى دورينا يوازي مستويات الدوريات الاوروبية وليست الدول القريبة على ضوء المفردات والمصطلحات التى يطلقها بعض المحللين اثناء تحليل المباريات، ومنها على سبيل المثال:

? «الضغط العالي على الخصم»، فعندما تشاهد الكثير من لاعبي فرقنا ليس لديهم نفس لإكمال الشوط الاول حتى يقوموا بتأدية هذا العمل. مجرد انهم يركضون بالوسط وتبقى الافضلية للاعب الوسط الذي يتمتع بالقدرات الفنية.

? «بدء الهجمة من الخلف»، هذا الامر يحتاج للاعب ليبرو ذكي وسريع، أو على اقل تقدير لقلب دفاع يعرف كيفية التحرك بالكرة او للاعب وسط ارتكاز قادر على احتواء الملعب، وكل هؤلاء ليس متوفرين لدى فرقنا لا من محليين ولا محترفيين.

? «فتح اللعب عبر الظهيرين»، وهذه لوحدها تجعل المتابع متلهفاً لمعرفة من هما الظهيران اللذان يتمتعان بالسرعة الفائقة واجادة المساندة الهجومية بشكل مثالي، ولكن عند مشاهدة اللعب على حقيقته، نجد أن هناك لاعبين تم توزيعهم بهذا المركز لدرجة ان بعضهم لا يستطيع الوقوف في الدفاع حتى يقوم بالمساعدة الهجومية.

? «المدرب قرأ الخصم»، ففرقنا كتاب مكشوف وأغلبها مستوياته عادية فلا اعتقد ان هناك مدربا سيجد صعوبة في القراءة.

? «التيكي تاكا»، وهذه نتركها للقارئ «يشوف لنا حل لها».

محلل

