عبدالله: الأوراق مكشوفة

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أكد مدرب الكويت محمد عبدالله جاهزية فريقه لمواجهة السوبر اليوم رغم إصابة أكثر من لاعب مؤثر مثل جمعة سعيد وفيصل زايد وفهد الهاجري. وقال عبدالله خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: « ننتظر التقرير الطبي بخصوص المصابين قبل الإعلان عن التشكيلة الأساسية التي ستبدأ اللقاء»، مشيراً إلى أن جميع الأوراق مكشوفة للجانبين ولا يوجد ما يخفيانه خصوصاً أن المباراة تأتي في منتصف الموسم. ولفت إلى أن العربي يعتبر فريقاً كبيراً وهو يضم أسماء شابة مميزة في الفترة الحالية، ويملك التاريخ الكبير وسبق له التتويج بألقاب عدة. من جانبه، اتفق اللاعب مشاري غنام مع مدربه على صعوبة المواجهة وقال إن الأبيض سيواجه فريقاً متجدداً، لافتاً إلى أن الفريقين يستحقان لعب مباراة السوبر قياساً على مستواهما في الموسم الماضي.

