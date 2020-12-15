الرشيدي: مواجهة صعبة

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قال المدرب المساعد للنادي العربي يوسف الرشيدي أن الأخضر يشهد في الفترة الحالية عملية تجديد ونقلة كبيرة من خلال وجود أسماء شابة بالإضافة إلى لاعبي الخبرة. وأكد الرشيدي خلال المؤتمر الصحافي صعوبة مواجهة السوبر أمام الكويت خصوصاً أن الأخير اعتاد على التتويج بالبطولات في السنوات الأخيرة وسيطر على معظم الألقاب.

واعترف الرشيدي بأن مستوى الفريق تراجع منذ بداية دوري التصنيف لكنه قال: «تراجع الأداء لا يشمل العربي فقط، بل معظم الأندية تعاني من ذلك بسبب ضغط المباريات والإصابات المتكررة والإرهاق الذي أصاب اللاعبين»، لافتاً إلى أن المدافعين أحمد إبراهيم والسوري أحمد الصالح يعانيان من الإصابة وهنالك شكوك حول مشاركتهما في المباراة.

بدوره، قال حارس العربي سليمان عبدالغفور إن الأخضر جاهز للمباراة ويريد أن يسعد الجماهير باللقب، مشيراً إلى أن المباريات النهائية تحتاج إلى تركيز عال وتكون مختلفة.

