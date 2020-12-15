العدواني: نقطة أفضل من لا شيء

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اعتبر مدرب الفحيحيل ظاهر العدواني أن التعادل مع السالمية أفضل من الخسارة، وقال في تصريح بعد المباراة إن الخروج بنقطة أفضل من لاشيء.

وتعادل الفحيحيل والسالمية 0-0 أول من أمس في ختام الجولة الثانية عشر من دوري التصنيف والتي شهدت أيضاً فوز الشباب على برقان بهدف دون.

ورفع السالمية رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، كما رفع الفحيحيل الذي أصبح تاسعاً رصيده إلى 12 نقطة وابتعد بفارق نقطة واحدة عن الجهراء وبرقان وخيطان.

وأضاف العدواني في تصريح بعد المباراة: «السالمية هو أحد أكثر الفرق تطورا على مستوى الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

ومع ذلك أدينا مباراة جيدة ولعبنا من أجل الفوز بأسلوبنا المعتاد خصوصاً في الشوط الأول، لكننا تعرضنا لبعض الضغط في الشوط الثاني لأن السالمية يمتلك خط هجوم قوي جداً ويحتاج إلى تنظيم دفاعي وتكتيك خاص لإيقافه».

وتابع: «النقطة التي حصلنا عليها اليوم وضعتنا في مركز جيد وحركتنا في جدول الترتيب، ومع تبقى مباراتين في الجولات الثلاثة الأخيرة، فإننا سنبحث عن الفوز من أجل البقاء مع الكبار في الدرجة الممتازة».

وتابع: «حققنا نتائج إيجابية أمام الفرق الكبيرة ولكن قدرنا أن نواجه المشكلة التي وقعنا فيها حاليا في سباق البقاء».

وختم: «الأهم حاليا أن أمر تأهلنا بأيدينا من خلال ما نحقق أمام التضامن والساحل، نحن نطمح للفوز والبقاء ضمن العشرة الكبار مع عودة دوري الدرجتين، وما لمسته من روح وطموح لدي اللاعبين أمر مطمئن ومبشر».

