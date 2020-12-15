«سلة الكويت» هزم النصر بفارق 80 نقطة

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حقق الكويت انتصارا عريضا على النصر بفارق 80 نقطة 113-33 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الرابعة في القسم الثاني من المجموعة الأولى في دوري كرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز الساحل على التضامن 75-74 بعد التمديد (الوقت الأصلي 64-64). وبهذه النتائج يعتلي الكويت صدارة المجموعة الاولى برصيد 16 نقطة، يليه الجهراء 15 نقطة ثم الشباب والعربي 13 نقطة، ثم التضامن والنصر والساحل 10 نقاط لكل منهم. وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام بلاي أوف من 3 مباريات بطريقة المقص. في المباراة الاولى استغل الكويت افضليته الفنية على أكمل وجه وضرب بقوة منذ البداية منهياً الربع الاول لمصلحته 24-9، وواصل بعدها سيطرته على المباراة في الربع الثاني من خلال تألق عبدالله الشمري والكسندر الغيص وتركي حمود في التصويب من خارج القوس الى جانب متابعة علي الهدهود الكرات اسفل السلة وسط أداء متواضع من جانب النصر الذي لم يستطع ايقاف هجمات منافسه لينتهي الربع الثاني لمصلحة الكويت 57-18. ونجح الابيض في توسيع الفارق في الربع الثالث بعدما باتت المباراة كحصة تدريبية للمدرب الالماني بيتر شومرز إذ أشرك جميع لاعبيه ما انهى الربع الثالث لمصلحته ايضاً 81-25 ولم يشهد الربع الرابع أي تغيير حيث واصل الكويت سيطرته على المباراة لينهيا لمصلحته 113-33.وفي المباراة الثانية، التي جمعت التضامن مع الساحل فبرغم ابتعاد الفريقين عن المنافسة على التأهل، طغت الاثارة على المباراة منذ بدايتها نظراً لتقارب مستوى الفريقين حيث تبادلا التقدم طوال اوقات المباراة التي انتهى وقتها الاصلي بالتعادل 64-64 ليلجأ الفريقان بعدها الى الوقت الاضافي نجح من خلاله الساحل في تحقيق اول فوز له هذا الموسم بفارق نصف سلة وبنتيجة 75-74.