الخالد: دعم الشباب ورعايتهم واحتضان مواهبهم

وطن النهار

انطلقت فعاليات النسخة السنوية الرابعة من مشروع كفاءات الكويت لفرص مستقبلية «ملتقى كفو» التابع للديوان الأميري متضمنة انشطة متعددة وذلك عبر منصة «زووم» برعاية وحضور سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة وجهها للشباب المشارك في الجلسة الافتتاحية ان رعاية هذه الفعالية السنوية تأتي ايمانا من الكويت بدور الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل.

وأضاف سموه ان ملتقى «كفو» جاء تحقيقا للتوجيهات السامية من امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - والتي عززها وأكد اهميتها صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد لجهة دعم الشباب واحتضان مواهبهم.

وأوضح سموه ان المشروع الذي يعد جهة حاضنة للشباب «من اهم المنصات لدعم الأفكار المبدعة وتبني الكفاءات الشبابية ويعمل على بناء جسور التواصل الفكري فيما بينهم وتذليل العقبات امامهم».

وأكد الخالد حرص الحكومة على دعم الشباب ورعايتهم «من خلال احتضان وثيقة الشباب واعتمادها وتوجيه مؤسسات الدولة والوزارات والهيئات لوضع الآليات اللازمة التي تضمن تنفيذها» مشيرا سموه الى انجاز عدة قوانين لها علاقة بالشباب وبمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه قال المستشار في الديوان الأميري رئيس اللجنة العليا المشرفة على المشروع د. يوسف الابراهيم في كلمة خلال الافتتاح ان ملتقى «كفو» انطلق ايمانا من امير البلاد الراحل - طيب الله ثراه - بأهمية مشاركة الشباب في اعمار الوطن.

وأضاف الابراهيم ان الدولة حرصت على تحقيق طموحات الشباب بانشاء وزارة دولة تعنى بشؤونهم الى جانب تأسيس الهيئة العامة للشباب والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأوضح ان «كفو» يعد ابرز انجازات المشروع الوطني للشباب «الكويت تسمع» الذي رعاه سمو الأمير الراحل وجاء باشرف من الديوان الأميري تنفيذا للتوجيهات السامية في هذا الصدد ومن مخرجاته المشروعين «الكويت تنجز» و«الكويت تفخر».

وذكر ان «كفو» الذي يعد المنصة الوطنية الأولى للكفاءات الشبابية الكويتية يعمل على تسهيل عملية البحث والتواصل وتطوير قدرات الشباب وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع وكذلك التعاون فيما بينهم.

من جانبها قالت المدير التنفيذي للمشروع د. فاطمة الموسوي في كلمة مماثل ان «كفو» يشهد اليوم انطلاق النسخة الرابعة من موقعه الالكتروني ليوفر مميزات مختلفة منها البحث المطور والهاشتاق وصفحات خاصة للجهات للتواصل مع الكفاءات الشبابية.وأوضحت الموسوي انه تم وضع رزنامة لفعاليات «كفو» ومكتبة خاصة لكل ما ينشر في الموقع اضافة الى اطلاق تطبيق «كفو» قريبا مبينة انه «يتم العمل الآن على المرحلة القادمة «كفو هوبس» وهي عبارة عن منصات للمعلومات والبيانات التي تحتاجها مختلف مجتمعات «كفو»».

وذكرت ان النسخة الحالية من الملتقى شهدت اطلاق برنامج «100 شخصية» وهم من ممثلي مجتمعات «كفو» الـ10 التي يتضمنها المشروع في مختلف المجالات مثل «الاعلام - ريادة الأعمال وغيرها» ليقوموا بأدوار تطوعية تم اختيارها لبناء مجتمعات حيوية مع تفعيل مشاركة الأعضاء وتسليط الضوء على الأفكار التي تسهم في التعاون بين مختلف مجتمعات «كفو».

بدوره قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في كلمة مماثلة ان استمرار «كفو» للسنة الرابعة على التوالي وفي ضوء الجائحة الصحية العالمية التي خلفها فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» يعد نجاحا له.

وأضاف مهدي ان رؤية الكويت التنموية «كويت جديدة 2035» تعتمد بشكل اساسي على رأس المال البشري الابداعي بغية تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا ان المشروع يزخر بالعديد من الكفاءات الشبابية الواعدة.

من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري في كلمة القاها نيابة عنه ممثل «الهيئة» شفيق السيد عمر ان الهيئة حريصة على تأهيل وتمكين الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن اذ تشكل شريحة الشباب ما نسبته 72 في المئة من اجمالي عدد السكان.

وأكد الحرص على دعم هذه الفئة وتنمية قدراتها لتكوين رأس المال البشري الابداعي الذي يسهم في دعم العملية التنموية.

من جانبة قال مدير ادارة الابتكار والمشاريع في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور بسام الفيلي ان «كفو» يعمل على تعزيز دور الشباب في المجتمع وتسليط الضوء على انجازاتهم.

