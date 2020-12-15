حمد الجابر: أعتز بالثقة السامية

وطن النهار

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عن اعتزازه بالثقة الاميرية السامية بتكليفه وزيرا في الحكومة.

وقال الشيخ حمد الجابر في تصريح صحافي امس «أتقدم بجزيل الشكر والامتنان الى مقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد على منحي هذه الثقة الغالية بتكليفي وزيرا في الحكومة».

وأضاف «وأعاهد سمو الامير على بذل كل جهدي من اجل ترجمة وتحقيق تطلعات سموه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد والشعب الكويتي عبر التعاون مع زملائي الوزراء في الحكومة لنكون فريقا واحدا بقيادة اخي سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء اذ نهدف جميعا الى نهضة بلدنا وبناء كويت المستقبل والامن والاستقرار».

وتابع قائلا «انني ومن خلال هذا التشريف امد يد التعاون والبناء لجميع الاخوة في السلطة التشريعية لتحقيق رغبات المواطنين وأمانيهم فهم ينتظرون منا الكثير» مشيرا الى ان «هذا الهدف لن يتحقق الا في اجواء من التعاون والتفاهم بين السلطتين حتى نصل الى الغايات المنشودة من اجل مستقبل اجيالنا وأبناء بلدنا ونحقق خطة التنمية الطموحة «كويت 2035» في ظل رعاية وتوجيهات سمو الامير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما».

