«القوى العاملة»: «التوقيع الإلكتروني» نقلة نوعية في إنجاز المعاملات

وطن النهار

دعت الهيئة العامة للقوى العاملة، اصحاب العمل سرعة زيارة الهيئة لتقديم نماذج التوقيعات الالكترونية المطلوبة بدءا عن طريق نظام حجز المواعيد، مؤكدة على اهمية الاستفادة بخدمات الالكترونية المتعددة المقدمة من الهيئة.

وأشارت في بيان لها، الى امكانية قيام ارباب العمل باستكمال اجراءات وارفاق نسخ الكترونية للمستندات المتعلقة بالمعاملات المختلفة «مثل مؤهلات علمية خارجية صورة الجواز وغيرها، مبينة انه سيظهر QR Code ليتم تقديمه لموظف الاستقبال في الهيئة مع البطاقة المدنية الأصلية للدخول لطالب الخدمة.

وأكدت الهيئة، ان جميع الاجراءات المقدمة لدى ادارات العمل سيتم تقديمها بصورة الكترونية دون حاجة الى المراجعة الشخصية من جانب المراجعين، منوهة الى ان الهيئة احدثت نقلة نوعية في عملها بما يحقق الشفافية في الأداء وسرعة انجاز المعاملات.

في سياق آخر، حددت الهيئة، آلية استقبال المراجعين وضيوف الهيئة في المبنى الرئيسي «الرقعي»، موضحة ان الاستقبال سكون طوال ايام عمل الاسبوع من الأحد الى الخميس

من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 12:00 ظهرا عن طريق حجز موعد مسبق من الموقع الالكتروني: «www.mgrp.org.kw/Pages/Appointment».

وأشارت الى انه سيتم توفير عدد 150 تذكرة موعد فوري يوميا، لمساعدة من تعذر عليهم اخذ الموعد المسبق بالموقع الالكتروني، ويتم تقديم الخدمة في صالة خدمة المواطن، مؤكدة انها ستتعذر عن استقبال المراجعين والضيوف وأي شخص يخالف الالتزام بالاشتراطات الصحية المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء.

