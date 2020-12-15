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وزير التربية التقى القياديين ويستقبل المهنئين بعد غدٍ

عبدالرسول راضي
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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

زار وزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، صباح امس مقر مكتبه بوزارة التربية حيث التقى مدير مكتبه ووكيل الوزارة بالانابة فيصل المقصيد وعدد من الوكلاء المساعدين د. بدر بجاد وم. ياسين الياسين ويوسف النجار، الذين بدورهم تقدموا بالتهنئة للوزير المضف على نيله ثقة سمو امير البلاد لتولي حقيبة وزارة التربية. من المتوقع ان الوزير المضف سيستقبل المهنئين صباح يوم الخميس المقبل وسط اجراءات احترازية، على ان يعقد اجتماعا مع الوكلاء المساعدين عقب الانتهاء من حفل الاستقبال، وذلك للتعارف ومناقشة القضايا التربوية المطروحة على السطح وأبرز الملفات المهمة للعمل فيها خلال المرحلة المقبلة.


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