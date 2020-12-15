وزير الشؤون يعقد اجتماعاً مع الوكلاء لترتيب الأولويات

وطن النهار

قام وزير الشؤون الاجتماعية وزير الاوقاف عيسى الكندري، صباح امس، بزيارة لمقر عمله بوزارة الشؤون الكائنة مجمع الوزارات بعد اداء القسم امام مقام صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بعد نيل ثقة سموه لتولي الحقيبة الوزارية، حيث تفقد مكتبه والتقى وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب تمهيدا لعقد اجتماع يجمع كل الوكلاء المساعدين. في سياق متصل، تقدم رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية يحيي الدوسري وأعضاء مجلس الادارة بخالص التهاني والتبريكات للوزير عيسي احمد الكندري لحصوله على ثقة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء بتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية، سائلين المولي عز وجل ان يعينه على حمل الأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقه. وأكد الدوسري، ان مجلس ادارة النقابة لن يألوا جهدا نحو التعاون المثمر والفعال مع معاليه من اجل المصلحة العامة وللعاملين بالوزارة، معربا عن امله بتطبيق جميع القوانين بالوزارة مع التأكيد على الاستمرار في النهج الاصلاحي الذي سار عليه خلال سنوات عمله السابقة والتي مكنته من تحقيق العديد من النجاحات الكبيرة.

من جانب آخر، كشف الدوسري، عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للنظر في استحقاق صرف بدل خطر وبدل عدي وبدل تلوث وبدل ضوضاء لادارة المسنين، لافتا الى ان هذه الخطوة جاءت بناء على الاتفاق السابق بين النقابة وقياديي الوزارة بمخاطبة الادارات «رعاية المسنين ورعاية الاحداث والحضانة العائلية» لتزويد الشؤون الادارية بالبيانات المطلوبة للموظفين تمهيدا لمخاطبة الجهة المعنية باعتماد البدلات، مؤكدا ان مجلس ادارة نقابة العاملية بوزارة الشؤون الاجتماعية لن يألوا جهدا حتي يتم تحقيق كل المطالب المشروعة لجميع العاملين بالوزارة.

