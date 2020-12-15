«تدريس التطبيقي»: اختيار المضف لحقيبة «التربية» أعاد للهيئة اعتبارها

وطن النهار

عبّر رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. يوسف العنزي، عن ارتياحه وزملائه اعضاء هيئة التدريس لاختيار د. علي المضف، لتولي حقيبة وزارتي التربية والتعليم العالي كونه احد ابناء الهيئة وعضو هيئة تدريس بكلية الدراسات التكنولوجية.

واكد العنزي ان المضف مثال مشرف للقيادي الناجح وقد استطاع خلال فترة وجيزة من توليه قيادة الهيئة حل العديد من القضايا التي كانت عالقة وكانت ابوابه مفتوحة للجميع، واعتبرت الرابطة هذا الاختيار موفقا واستحقاقا طال انتظاره فهي المرة الأولى التي يتولى فيها احد ابناء هيئة التطبيقي حقيبتي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.

وتوجه العنزي بخالص التهاني والتبريكات الى المضف بمناسبة ثقة القيادة السياسية فيه واختياره لهذا المنصب الرفيع كوزير للتربية وزيرا للتعليم العالي، متمنيا له السداد والتوفيق في حمل هذه الأمانة التي هو اهل لها باذن الله، لافتا الى ان الرابطة تمد يدها بالخير للوزير الجديد من اجل تعاون مثمر والارتقاء بالعملية التعليمية وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها.

كما توجه العنزي بشكره وعرفانه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على هذا الاختيار السديد، مؤكدا ان هذا الاختيار اعاد لهيئة التطبيقي اعتبارها تقديرا لدورها في تخريج الكوادر الوطنية التي يحتاجها سوق العمل، وتقديرا للكفاءات الأكاديمية التي يزخر بها التطبيقي، فالهيئة تضم العديد من الكفاءات الأكاديمية والادارية المتميزة التي لن تألو جهدا في خدمة هذا الوطن المعطاء.

