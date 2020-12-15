رنا الفارس: تكليفٌ وطني يتطلب التعاون نحو الإصلاح والتنمية

وطن النهار

أعربت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس عن شكرها للثقة الغالية التي منحها اياها صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء لتولي حقيبتي وزارة الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البلدية.

واعتبرت الفارس في تصريح لها عقب صدور المرسوم الأميري بالتشكيل الحكومي الجديد وأداء اليمين الدستورية امام سمو الأمير، ان توليها لحقيبتي «الأشغال» و«البلدية» هو ثقة غالية وتكليف وطني تسأل الله ان يوفقها من خلاله نحو تحقيق تطلعات القيادة السياسية والشعب الكويتي كافة والمقيمين على هذه الارض الطيبة والمضي في خطى التنمية والاصلاح. وبينت الفارس انها حريصة على التعاون مع اعضاء مجلس الأمة نحو استكمال مسيرة الانجاز والتنمية المنشودة في سبيل رفعة الوطن وخدمة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الفارس ان هناك تحديات تتطلب العمل الجاد لتجاوزها من اجل استكمال معالجة الكثير من الملفات التي تهم الوطن والمواطن، وهذا الأمر يتطلب مضاعفة الجهود المخلصة في سبيل الانجاز. وناشدت الفارس الجميع للعمل بجد واخلاص لخدمة الوطن الذي يستحق من الجميع الكثير من البذل والتضحية وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم لقيادة كويت المستقبل، وأن الوقت قد حان لتقديم كل ما يمكن من امكانات وخبرات لرفع اسم الكويت عالياً.

