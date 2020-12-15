مجلس الأمة يعقد أولى جلساته اليوم

وطن النهار

يبدأ مجلس الامة أولى جلساته لفصله التشريعي السادس عشر اليوم الثلاثاء وهو أول مجلس في عهد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وتوالت الفصول التشريعية لمجلس الامة منذ أن صادق الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح على دستور الكويت في 11 نوفمبر عام 1962 الذي يعد الوثيقة الكبرى التي تحدد نظام الدولة وتنظيم العلاقة ما بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ففي 29 يناير من عام 1963 بدأ مجلس الامة أول جلسة لفصله التشريعي الأول واختتم أعمال المجلس في 3 يناير عام 1967 فيما بدأ المجلس جلسته الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني في 7 فبراير من عام 1967 واختتم أعماله في 30 ديسمبر عام 1970 وجلسته الافتتاحية لفصله التشريعي الثالث في 10 فبراير من عام 1971 واختتم أعماله في 8 يناير عام 1975. وعقد مجلس الامة أول جلسة لفصله التشريعي الرابع في 11 فبراير عام 1975 وتم حل المجلس في 29 أغسطس عام 1976 فيما عقد جلسته الأولى للفصل التشريعي الخامس في 9 مارس من عام 1981 واختتم أعماله في 19 يناير عام 1985 وجلسته الأولى للفصل التشريعي السادس في 9 مارس عام 1985 وتم حل المجلس في 3 يوليو عام 1986.

وفي 22 أبريل عام 1990 أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بإنشاء المجلس الوطني حيث أنهى دور انعقاده الأول في الثاني من أغسطس عام 1990 مع غزو النظام العراقي للكويت ثم في 9 يوليو عام 1991 افتتح دور الانعقاد الثاني للمجلس فيما صدر مرسوم بفضه وانتهاء عمله في الاول من اغسطس عام 1992.

واستهل مجلس الامة فصله التشريعي السابع بعقد جلسته الافتتاحية في 20 أكتوبر عام 1992 واختتم أعماله في 5 أكتوبر عام 1996 وفصله التشريعي الثامن في 20 أكتوبر عام 1996 وتم حل المجلس في 4 مايو عام 1999 وفصله التشريعي التاسع في 17 يوليو عام 1999 واختتم أعماله في 31 مايو 2003.

وبدأ المجلس فصله التشريعي العاشر بافتتاح جلسته الأولى في 19 يوليو من عام 2003 وتم حل المجلس في 21 مايو عام 2006 فيما عقدت الجلسة الأولى للفصل التشريعي الحادي عشر في 12 يوليو عام 2006 وتم حل المجلس في 19 مارس 2008 وفي الأول من يونيو 2008 عقد المجلس جلسته الأولى لفصله التشريعي الثاني عشر وتم حل المجلس في 18 مارس 2009. وفي 31 مايو عام 2009 عقد المجلس أول جلسة لفصله التشريعي الثالث عشر وتم حل المجلس في 6 ديسمبر 2011 وعقد جلسته الأولى لفصله التشريعي الرابع عشر في 6 أغسطس عام 2013 وتم حل المجلس في 16 أكتوبر 2016 وعقد أولى جلسات فصله التشريعي الخامس عشر في 23 ديسمبر عام 2016 واختتم اعماله في 20 أكتوبر عام 2020. وأسفرت نتائج انتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي الحالي والتي أجريت في الخامس من ديسمبر الحالي عن فوز 50 عضوا في خمس دوائر انتخابية تنافس فيها 326 مرشحا.

