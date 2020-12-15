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«زكاة كيفان»: بناء مسجد بالفلبين


قال رئيس زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية عود الخميس: يحتاج المسلمون في جمهورية الفلبين إلى بناء المساجد والتي من خلالها يؤدون الصلوات الخمس ويتعلمون في رحابها الطاهرة القرآن الكريم والفقه والشريعة الإسلامية الصحيحة. وتابع الخميس: نحرص عند تنفيذ مشروع بناء المساجد على أن نرفق بالمسجد مكتبة إسلامية وكذلك نقيم بالمسجد حلقات لتحفيظ وتعليم القرآن الكريم ويقام بالمسجد المحاضرات الدينية واللقاءات الثقافية والاجتماعية وننفذ بالمسجد ولائم إفطار الصائم ومشروع الأضاحي وغيرها من الفعاليات والأنشطة التي تجعل من المسجد مركز اشعاع ثقافي وتربوي في المنطقة التي اقيم بها.


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